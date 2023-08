La Svizzera e ‌il⁢ Piemonte ‍settentrionale stanno affrontando⁣ violenti temporali‌ nelle ore notturne. In Piemonte, le⁢ precipitazioni hanno raggiunto⁣ i 96mm a Domodossola, 94mm ​a Drugno e 85mm ad⁢ Arvogno. Tuttavia, gli eventi più estremi si sono verificati⁤ in Svizzera, oltre il‍ confine, nella zona del⁤ Locarnese. A Locarno, la grandine è stata così intensa e ⁢abbondante da causare diversi feriti, fortunatamente nessuno in ‌gravi condizioni.

Impatto dei temporali

Danni ​causati dalla grandine

La grandine ha causato​ danni significativi a Locarno,‌ Ascona, Minusio e‍ Tenero, distruggendo⁤ numerose automobili. ‌Gli operatori sanitari ⁤sono intervenuti⁢ sul posto per soccorrere le persone ⁢ferite.

Blackout elettrici

La zona del Locarnese ha subito vasti ed‌ estesi⁢ blackout elettrici a ⁣causa dei violenti temporali. Questi eventi ​metereologici estremi potrebbero ripetersi con ​intensità crescente anche in Italia nei ‌prossimi giorni.

Previsioni meteo

Previsioni per le aree geografiche d’Italia

Per monitorare ⁢al ‌meglio la situazione meteo, sono disponibili pagine⁣ con⁤ previsioni ⁣dettagliate ⁤per le diverse aree geografiche d’Italia. Queste pagine sono facilmente accessibili dal menù in alto in tutte le pagine del sito.

Nowcasting meteorologico

Per seguire la⁤ situazione meteo​ in tempo reale, sono disponibili pagine⁢ con informazioni utili per il nowcasting meteorologico minuto per⁤ minuto. Queste​ includono⁣ dati da satelliti, animazioni satellitari, situazione‍ attuale, fulminazioni e radar.

Conclusione

In ⁢sintesi, la Svizzera ⁢e‌ il Piemonte settentrionale stanno affrontando violenti temporali, con la grandine che ⁣ha causato​ danni significativi e blackout elettrici nella zona ‌del Locarnese. Le previsioni meteo indicano che questi eventi potrebbero ripetersi con intensità ⁢crescente ⁣anche in Italia nei prossimi giorni. È importante monitorare attentamente ⁣la situazione attraverso le risorse disponibili online.