Introduzione

Il 4 agosto 2023, una vasta frana causata da forti piogge​ ha travolto diverse strutture lungo il percorso di pellegrinaggio di Kedarnath nello stato indiano dell’Uttarakhand, nel distretto di Rudraprayag, causando almeno tre morti⁣ e diciannove dispersi.

Dettagli ​dell’evento

Il luogo dell’incidente

La frana ha colpito l’area vicino a Gaurikund, un⁤ noto luogo ⁣di pellegrinaggio e base per il trekking al Tempio ⁢di Kedarnath. La ⁢frana, innescata da ​intense ‍precipitazioni, ha portato alla distruzione​ di almeno tre⁢ negozi vicino al ponte di Gaurikund.

Le vittime

La gravità dell’evento ha​ causato la morte di almeno tre escursionisti diretti al Tempio di⁤ Kedarnath e ha lasciato 19 persone disperse. Di conseguenza, le autorità hanno avviato⁤ operazioni di ricerca e soccorso.

Il contesto

La stagione dei monsoni

L’evento si verifica​ durante la stagione‌ dei monsoni in corso, ⁤che spesso provoca frane e inondazioni in diverse⁤ parti dell’India, ⁤ponendo significative sfide sia alle comunità ⁣locali ​che alle autorità.

Le operazioni di soccorso

Le squadre di soccorso sono attualmente alla ricerca dei pellegrini dispersi dopo la frana nel nord ‌dell’India. Oltre 10 persone sono ancora disperse dopo una grande frana vicino a Gaurikund sul ​percorso di pellegrinaggio di Kedarnath.

Conclusione

In sintesi, una vasta frana innescata da forti piogge⁢ ha colpito l’area di Gaurikund, lungo ​il percorso⁢ di⁣ pellegrinaggio di Kedarnath, causando la morte di almeno tre persone e lasciando 19 dispersi. Le operazioni di ‍ricerca e soccorso sono in corso. Questo ‌evento ‌sottolinea i rischi e le sfide poste dalla stagione dei monsoni in ‌India.