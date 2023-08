La tempesta tropicale Franklin ⁢si​ prevede che si intensifichi in‍ un uragano e si diriga verso le Bermuda la prossima settimana, dopo aver causato inondazioni mortali nella Repubblica Dominicana.

“Franklin è‌ una tempesta ‍piuttosto grande, quindi abbiamo ancora dubbi su ⁢dove⁢ esattamente sarà il centro di questa tempesta”, ha ⁢detto il meteorologo di FOX Weather, Britta Merwin. “Ma solo⁣ per‌ la sua grandezza, terrei d’occhio molto da vicino le previsioni per le Bermuda per⁢ l’inizio della prossima settimana. Sarà‍ un uragano di categoria 2, molto vicino”.

Effetti‍ sulla costa orientale e posizione attuale della tempesta

Impatti ‌previsti sulla costa orientale

La costa orientale sperimenta grandi onde e correnti di risacca pericolose all’inizio della prossima settimana fino al weekend del Labor‍ Day, ha detto il​ FOX Forecast Center ⁣mentre⁤ segue ​Franklin. Nonostante ciò,​ si prevede che la tempesta⁢ non toccherà ⁣terra negli ​Stati⁣ Uniti.

Posizione attuale della tempesta ‍tropicale Franklin

La ⁤tempesta ‍tropicale Franklin‍ si trova ora a circa 88​ chilometri a est-nordest dell’isola di Grand Turk e ⁣si sta muovendo a nord a 21 km/h. La tempesta ha una velocità massima del vento sostenuta di 80 km/h con raffiche superiori.

Previsioni e impatti‍ nella Repubblica Dominicana

Previsioni ⁤future

“Abbiamo ‍un⁣ paio di depressioni nell’atmosfera⁣ che si stanno scavando attraverso il Nordest”, ha ‌detto Merwin. “Questo aprirà questa via per tirare⁣ Franklin a​ nord e a⁢ est”.

Entro ⁣il prossimo mercoledì⁣ mattina, le onde al largo della costa della Carolina del Nord potrebbero essere alte da 2,7‌ a 3,6 metri, aggiunge Merwin.

Impatti nella Repubblica Dominicana

Le forti piogge ‌portate dalla tempesta tropicale Franklin hanno causato⁤ inondazioni mortali e frane nella Repubblica Dominicana. Una persona è morta a causa delle inondazioni a Santo Domingo, con ⁣altre due​ persone disperse e centinaia evacuate ⁣dalle loro case. Almeno sei comunità⁣ montane​ hanno subito danni agli alberi ⁣e alle linee⁢ elettriche.

C’è ancora un rischio ⁣per le‍ aree ​vulnerabili dalle fasce esterne di Franklin fino a​ giovedì, anche se gli‌ avvisi di tempesta tropicale per ⁢la Repubblica ⁣Dominicana sono stati revocati.

Conclusione

In sintesi, la tempesta‌ tropicale​ Franklin, che si ⁤prevede si intensifichi in un uragano di categoria 2,⁢ ha già causato​ gravi danni nella Repubblica Dominicana e si ⁢prevede che ⁤influenzi le​ condizioni meteorologiche nelle ​Bermuda e sulla⁣ costa orientale degli ⁣Stati Uniti⁣ la prossima⁢ settimana. ‌Nonostante le previsioni attuali non prevedano che la​ tempesta ‍toccherà ⁤terra negli Stati Uniti, si prevede che provocherà grandi⁤ onde⁣ e correnti⁣ di risacca pericolose.