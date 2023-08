Franklin, ora classificato come uragano di‌ categoria 1, continua ​a​ rafforzarsi⁢ lentamente,⁣ rappresentando una minaccia ​tropicale nell’Oceano Atlantico. Si‌ prevede che le sue onde e le⁣ correnti di‍ risacca influenzeranno le spiagge della⁢ costa orientale‍ la prossima settimana.

Posizione e traiettoria dell’uragano Franklin

Dove si trova⁤ attualmente l’uragano⁢ Franklin?

L’uragano Franklin si⁢ trova a circa 1000 ⁤chilometri a ⁢sud delle Bermuda e si sta muovendo verso nord-nordovest a 11 km/h. Ha venti massimi sostenuti di 120 km/h.

Dove si dirige l’uragano⁢ Franklin?

Non si prevede che l’uragano ⁣Franklin toccherà terra negli Stati⁤ Uniti. La⁣ traiettoria prevista ‍dal NHC mostra la tempesta in rafforzamento che si ‍muoverà tra la costa orientale ⁢e le Bermuda all’inizio ⁣della prossima ⁤settimana. ⁤Si prevede un brusco cambiamento di direzione verso⁣ nord, con un aumento della⁢ velocità di avanzamento, per sabato, con un movimento verso ⁤nord o nord-nordovest sull’Atlantico occidentale che continuerà fino all’inizio della ‍prossima​ settimana.

Possibili effetti dell’uragano Franklin sugli Stati Uniti

Gli‍ Stati Uniti saranno colpiti da Franklin?

Sebbene‍ non si preveda che l’uragano Franklin ‍colpirà la⁣ terraferma degli Stati Uniti, si prevede che grandi onde influenzeranno la ⁣costa ⁢orientale a partire ​da⁣ lunedì ⁤e​ si‌ protrarranno‍ durante il weekend⁢ del Labor​ Day, secondo‍ il​ FOX‍ Forecast Center. Inoltre, sono previste pericolose correnti di ⁤risacca per le spiagge lungo la costa orientale durante la prossima ⁢settimana lavorativa.

Previsioni ​delle ⁣correnti ​di⁢ risacca per il 25 agosto 2023

“Non ci sarà un impatto diretto per noi”, ha affermato il ⁢meteorologo di FOX Weather, Britta ⁢Merwin.‌ “Abbiamo una serie di ‍depressioni che si stanno formando al largo della costa orientale e saranno ⁤la nostra‌ protezione. Non dovete preoccuparvi che questo tocchi terra sulla costa⁢ orientale, ma potremmo vedere alcune condizioni di mare agitato”.

Mercoledì prossimo,⁣ le onde ​al largo della costa della Carolina del Nord potrebbero raggiungere i⁤ 3-4 metri, aggiunge Merwin. “Fortunatamente, ‌le onde più forti e più ⁤grandi saranno ‌sparite entro il ⁢weekend del Labor⁢ Day”,‍ ha detto. “Ma se⁣ questo passa troppo vicino, e abbiamo un’erosione della spiaggia prima del weekend del Labor Day,‍ potremmo vedere alcune implicazioni minori”.