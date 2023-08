Il Missouri sommerso​ dalle tempeste

Piogge⁣ torrenziali e alluvioni lampo

Il Missouri, ‌nel cuore degli Stati Uniti, ‍è stato colpito da piogge torrenziali che hanno causato alluvioni lampo nella mattinata di giovedì. Le precipitazioni e i temporali ​severi si sono concentrati nella stessa regione, causando⁤ notevoli disagi.

Nel centro del Missouri, alcune aree hanno ricevuto tra i 7,6 e⁢ i 12,7 centimetri​ di pioggia durante la notte, allagando strade e autostrade. La combinazione di un‍ fronte stazionario e una massa d’aria ⁣umida sta alimentando il‍ potenziale ⁢di ulteriori temporali, che potrebbero produrre da⁢ 2,5 a 5 centimetri di pioggia all’ora in alcune zone. Questa minaccia si estenderà durante la giornata di giovedì, interessando parti di 11 stati nelle valli del Mississippi e del Tennessee.

Tempeste⁣ severe previste nelle Grandi Pianure Centrali

Parti del Colorado, del Nebraska ⁣e del Kansas‌ potrebbero essere colpite⁣ da ​tempeste severe giovedì, con​ venti dannosi e ⁣grandine di grandi dimensioni come principali minacce. Si prevedono raffiche di vento severe nell’ordine dei 96-128 km/h nel ‍corso⁣ della serata di giovedì.

Allerta caldo per milioni di persone nel sud degli Stati Uniti

Le allerte per il caldo‍ continuano per ⁤milioni di persone nel ⁤sud ​degli Stati Uniti, dove un’ampia area ​di alta pressione domina il tempo atmosferico, creando un implacabile cupola di calore. Giovedì,‍ oltre 100 milioni di americani ‍saranno ‍sotto allerta caldo, con alcuni ‍che non sentiranno un breve sollievo dal caldo fino almeno al fine settimana.

Il ‍più grande incendio dell’anno in California continua a devastare la Riserva​ Nazionale del Mojave

Centinaia di vigili del fuoco stanno ancora lavorando per contenere e spegnere l’incendio York in California, che finora ha bruciato oltre 33.180 ettari di terreno ed è contenuto solo per il 30%. L’incendio York⁤ è ⁣diventato il più grande incendio dell’anno in California e ha consumato una buona parte della Riserva Nazionale ⁢del Mojave.

Centro Uragani: l’uragano Dora si ⁤rafforza nel Pacifico con ⁢una potenziale tempesta alle sue spalle

L’uragano Dora continua a ⁣intensificarsi nell’oceano⁤ Pacifico ⁣orientale

L’uragano Dora continua⁣ a intensificarsi⁢ nell’oceano Pacifico orientale, raggiungendo la categoria 4 giovedì mattina e diventando il secondo ciclone ⁣maggiore della stagione 2023. Secondo le previsioni, l’uragano continuerà a dirigersi lontano dalla costa messicana e verso le vaste acque aperte del Pacifico orientale.

Ad est di Dora, un’ampia area di precipitazioni disorganizzate e temporali si trova a diverse centinaia di miglia a sud del‍ Golfo di Tehuantepec, ⁤associata a un’onda ⁢tropicale. I meteorologi prevedono che si formerà probabilmente una ⁢depressione⁣ tropicale entro questo fine settimana, mentre questo sistema si muove verso ovest-nordovest o nordovest, parallelo ma non lontano dalla costa ⁢sud-occidentale del Messico.

In sintesi, il Missouri è stato colpito da forti piogge e alluvioni, mentre le Grandi Pianure Centrali si preparano a tempeste severe. Nel​ sud degli Stati Uniti, milioni ‌di persone continuano a soffrire il caldo, mentre in California l’incendio York continua a ⁣devastare la Riserva Nazionale del Mojave. Infine, l’uragano ‍Dora si‌ rafforza nel‌ Pacifico orientale, con una potenziale tempesta alle sue spalle.