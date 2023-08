Introduzione

La Florida, ‍negli Stati Uniti,‍ si prepara ad affrontare una⁢ settimana di intensi temporali che ⁤porteranno un po’ di sollievo‍ dal caldo estremo estivo, ma ​aumenteranno il⁢ rischio di inondazioni in alcune ⁣parti⁢ dello Stato del Sole.

Previsioni meteo per la Florida

Sebbene i temporali ‌estivi siano comuni in Florida, questa settimana si prevede ⁤un’attività più‌ intensa⁣ del solito. Un ⁣fronte freddo si fermerà‍ sullo ⁣stato alla fine della‍ settimana, intensificando e ⁢ampliando la copertura⁢ dei temporali.‍ Queste precipitazioni potrebbero alleviare la siccità nella zona di Tampa Bay, ma le piogge ripetute potrebbero ⁤anche causare inondazioni nel sud della Florida.

Quantità di pioggia prevista

Fino a domenica, si prevede⁢ che tra i 75 e i 125 millimetri di pioggia cadano in tutta la Florida, con la maggior parte delle precipitazioni previste tra mercoledì e sabato. ‍Questo modello di previsione si ripeterà per i prossimi 7⁢ giorni con cicli⁣ di temporali.

Effetti sulle temperature

Grazie alle condizioni temporalesche, l’afa estiva si attenuerà, abbassando le temperature massime a valori‌ compresi tra i bassi 30 gradi e gli alti 20 gradi per ⁢Fort Lauderdale, ‌Tampa, Orlando e Jacksonville. Sulla costa orientale della⁢ Florida, le⁢ temperature saranno di qualche grado inferiore in aree come Cocoa Beach,⁤ con venti più forti tra i 16 ‌e i‍ 32 km/h a⁣ partire da mercoledì.

Effetti del fronte freddo nel Sud-Est

Non⁣ è solo la Florida a dover affrontare⁣ forti piogge questa settimana. Il fronte freddo‌ porterà ⁣temporali in tutto il​ Sud-Est mercoledì, da New Orleans a​ Savannah, Atlanta e ‌fino a Raleigh.

Allerta calore e inondazioni

Gran parte del Sud-Est rimane sotto avvisi di calore‌ martedì,⁢ con indici di⁣ calore superiori ai 38 gradi. Alcuni ​avvisi di calore eccessivo potrebbero iniziare a scadere martedì sera con le prime piogge. ‍Le inondazioni improvvise sono possibili⁢ nel nord della Florida e nel Panhandle ‌a partire da martedì sera⁤ e fino a mercoledì a causa delle piogge eccessive. Durante la settimana, il rischio di inondazioni si estenderà in tutta la Florida e continuerà nel fine settimana. Le aree più a rischio sono quelle che vedono frequentemente inondazioni isolate, tra cui Miami.

Benefici delle piogge per le⁢ aree in siccità

Alcune delle piogge beneficeranno le parti del centro e del sud-ovest della Florida ⁣che stanno sperimentando condizioni di siccità. Le condizioni di siccità, da anormalmente secche ‍a estreme, persistono da Napoli ‌alla zona di​ Tampa⁤ Bay. Tampa, St. Petersburg e Lakeland potrebbero ​ricevere fino a 125 millimetri di pioggia nella prossima settimana, contribuendo significativamente a mitigare la siccità.

Conclusione

In sintesi, la Florida si ​prepara​ per una settimana di intensi temporali che porteranno un po’ di sollievo dal caldo estremo, ma aumenteranno il rischio di inondazioni.⁢ Le piogge⁢ potrebbero anche contribuire a mitigare le condizioni di siccità in alcune aree dello stato.