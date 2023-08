Introduzione

Il maltempo si prepara a ⁤colpire il corridoio I-95, potenzialmente interessando aree dal New ​Jersey alla Virginia dopo che le tempeste hanno‌ flagellato la ⁤metà orientale degli Stati Uniti con venti ⁣dannosi e piogge​ intense lunedì.

Previsioni e possibili impatti

Previsioni meteo

Si ⁢prevedono forti ⁤temporali martedì pomeriggio e sera, che potrebbero interessare quasi 80 milioni di persone dal New England meridionale‍ fino al Sud-est e⁢ alla zona dei⁢ Grandi Laghi inferiori. Con la⁤ pioggia ​e le tempeste che si spostano attraverso il medio Atlantico e il Nord-est, gli spostamenti mattutini ‍potrebbero essere complicati.

Possibili impatti

Più avanti nel corso della giornata, il fronte freddo lento si sposterà lungo‌ la costa orientale provocando ulteriori piogge e tempeste. Alcune tempeste potrebbero raggiungere limiti severi, producendo venti dannosi ‌fino a 96 km/h e grandine grande quanto una moneta ‍da 25 centesimi.

Nonostante non sia previsto un maltempo diffuso, ⁢le tempeste‌ potrebbero ⁢abbattere alberi e linee elettriche e causare danni minori alle proprietà.

Allerta meteo e conseguenze

Allerta meteo

Un’allerta per possibili inondazioni è in ‍vigore per ⁢gran parte della regione fino al mattino, poiché la pioggia potrebbe ‍causare allagamenti improvvisi.

Conseguenze

Lunedì, intense piogge hanno allagato le strade di Washington D.C. e​ Alexandria, ‌in Virginia.

Le autorità riferiscono che diversi cani ⁢sono morti a causa di allagamenti improvvisi ​in un asilo per cani a D.C. dopo che forti tempeste‍ hanno causato inondazioni improvvise. Si dice che un’area ‍sia stata riempita con quasi due metri d’acqua, ‍dove le squadre di soccorso hanno lavorato per⁣ soccorrere coloro che erano bloccati all’interno delle⁣ loro⁣ auto‌ e ⁢attività⁢ commerciali.

Il Centro ‌di Previsione delle​ Tempeste della NOAA⁣ ha posizionato aree del ⁣Delaware meridionale, del Maryland ⁤orientale, della Virginia sudorientale e della Carolina del ⁢Nord nordorientale⁣ a un ⁢livello 2 su 5 nella sua⁢ scala di rischio di temporali.

La copertura massima di temporali severi ‍è prevista dalla zona del Delmarva ‌meridionale fino alla Carolina del Nord, ha detto il SPC.

Alcuni centri di popolazione più grandi nell’area a rischio includono Virginia​ Beach, in Virginia, Raleigh e Greensboro in ‌Carolina del Nord ‌e Norfolk e‌ Chesapeake in Virginia.

Conclusione

In ‍sintesi, si prevedono forti⁤ temporali lungo il‍ corridoio​ I-95, con possibili impatti che ⁢vanno da ritardi nei ‌viaggi aerei a danni alle proprietà e ⁣interruzioni dell’energia elettrica. Le autorità hanno emesso un’allerta per possibili inondazioni e stanno monitorando⁤ attentamente la situazione.