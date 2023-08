Introduzione

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche estreme che hanno colpito milioni di persone nella metà orientale⁤ degli Stati Uniti. Una nuova minaccia si ⁢sta‌ profilando nel centro del paese,​ che terrà gli ⁢abitanti in allerta mercoledì e giovedì.

Previsioni meteo e rischio di temporali

Il Centro Previsioni FOX afferma che il ⁣sistema che ha scatenato le tempeste di⁣ martedì si è spostato ​verso est,⁤ portando con sé temporali severi nel cuore dell’America, dalle pianure centrali ‌alla valle del medio Mississippi.

Il rischio di maltempo mercoledì⁢ 9 agosto 2023

Si prevedono temporali severi in diverse parti ​degli Stati Uniti, ⁤da ⁣est del Kansas ​e Oklahoma ‌nelle pianure centrali, alla⁤ valle del medio Mississippi e al ‍Sud-est, mercoledì. Il SPC⁣ ha ⁤classificato alcune aree delle⁤ valli del⁣ medio Mississippi ‍e del Tennessee con ‌un⁤ livello di rischio 3⁣ su 5 sulla sua scala di rischio temporali.

Le città in questa zona di rischio elevato includono Memphis,‌ Nashville,⁢ Clarksville e Murfreesboro nel Tennessee⁤ e Springfield⁣ nel Missouri. Città ‍con‍ un livello di rischio 2 su 5 includono Tulsa in Oklahoma, St. Louis, e Birmingham e Huntsville in Alabama ⁢e ​Little Rock, Arkansas.

Il rischio di‌ venti‌ forti, grandine‍ e tornado mercoledì 9 agosto 2023

Milioni di persone rischiano di⁢ essere colpite da grandine di grandi dimensioni ⁣e raffiche di ⁣vento⁤ dannose provenienti da qualsiasi dei temporali ‍severi ‍che si svilupperanno mercoledì, con aree delle valli del​ medio Mississippi e del Tennessee che vedranno un​ rischio maggiore.

Inoltre, c’è una minaccia di tornado mercoledì, e ci sono preoccupazioni che la minaccia si ‌estenderà fino a ⁣tarda notte mercoledì e nelle ‍prime‍ ore‍ del mattino di giovedì.

Il ⁣pericolo dei tornado notturni

I tornado​ notturni sono molto⁤ più probabili di diventare mortali rispetto a ⁣quelli diurni. “Abbiamo un rischio di tornado⁢ (mercoledì), e la ⁤cosa spaventosa ⁢del nostro rischio oggi‍ è che ⁤durerà ⁢dopo che andremo a letto”, ha detto la meteorologa di FOX⁢ Weather, Britta Merwin.

Ogni volta ⁢che un tornado tocca terra, c’è un ⁢rischio di morte e distruzione, ma ‍i tornado che colpiscono le ⁣comunità‍ durante le ore notturne ⁣sono molto più probabili di diventare mortali.

Prepararsi per⁣ i tornado notturni

Il rischio di tornado da mercoledì a giovedì mattina si estende dall’Oklahoma orientale‌ alla valle del‍ Tennessee. “Quindi, più vivi a est nell’intera zona, hai un potenziale ⁣maggiore di un tornado notturno”, ha continuato Merwin.​ “Tennessee, nord Alabama,‍ mi rivolgo a voi”.

Le​ persone che vivono e lavorano nell’area​ di‌ minaccia dei tornado dovrebbero assicurarsi di avere modi per ricevere allarmi meteo severi, ‌come scaricare l’app gratuita FOX Weather, e rispondere⁣ rapidamente a⁢ eventuali avvisi di ⁣maltempo​ dovrebbero essere emessi.

Conclusione

In sintesi, la settimana ‌è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche estreme con una⁣ nuova minaccia di maltempo‍ in arrivo. Le‍ previsioni indicano un alto​ rischio di temporali severi, venti ⁢forti, grandine e tornado, soprattutto nelle ore notturne. È fondamentale essere preparati e rispondere rapidamente​ agli avvisi di maltempo.