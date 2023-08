Un’ondata di maltempo ha‍ colpito la parte orientale degli Stati Uniti il ​lunedì, lasciando ‌oltre un milione di persone senza elettricità e causando la morte di almeno due persone. Le previsioni‍ meteo indicano un ulteriore rischio di maltempo per martedì, che interesserà le Pianure, il Sud-Est e il Nord fino al New England, mentre proseguono⁢ le operazioni di pulizia.

Effetti del⁤ maltempo

Forti temporali hanno abbattuto diversi pali della luce‌ a ​Westminster, nel Maryland, il lunedì 7 agosto 2023. Grandine grande ‌quanto una palla⁣ da baseball è caduta tra Bowling ⁣Green e Port⁢ Royal in Virginia. A White Hall, nel Maryland, i violenti temporali hanno fatto cadere⁢ un grande albero su una casa, intrappolando due persone che sono state successivamente soccorse dai​ vigili del fuoco. ​A Knoxville, ‍nel Tennessee, una forte tempesta ⁢ha ⁤abbattuto alberi e linee elettriche nel quartiere ⁣di Cedar Bluff.

Vittime del maltempo

Un ragazzo di⁤ 15 anni ​è‌ morto‍ in South ​Carolina ‍il lunedì, quando ‌un violento temporale ha sradicato un albero che ⁣è caduto sul garage ⁣in‍ cui si trovava. Un uomo di 28 anni è morto in Alabama, colpito‌ da​ un⁢ fulmine mentre‌ si⁢ trovava in un parcheggio.

Rischio‌ di maltempo martedì

I meteorologi stanno ​monitorando attentamente⁣ la situazione per martedì, con ⁤oltre 40 milioni ⁢di persone a rischio di​ forti temporali, in grado di produrre raffiche di vento dannose, grandine di ​grandi dimensioni e persino tornado. Milioni di persone dalla valle ⁣del Mississippi⁢ e dal profondo Sud, lungo la costa del Golfo‌ fino al⁣ Sud-Est, dovranno prestare attenzione‍ alle previsioni durante la giornata di martedì, poiché sono probabili ‍forti temporali in tutta‍ la ⁢regione.

Possibili temporali severi nelle Pianure martedì

A ovest, ⁣il maltempo è possibile anche più tardi⁢ nel⁣ giorno di martedì e‌ nella notte di martedì per parti delle Pianure centrali e settentrionali. I ⁤temporali che si svilupperanno nelle Pianure nel pomeriggio e nella serata di⁢ lunedì saranno ⁣anche in grado di produrre ⁤grandine di‌ dimensioni superiori a 5 cm, raffiche di ⁢vento⁢ superiori a 120 km/h e piogge torrenziali che potrebbero ⁤portare a inondazioni.