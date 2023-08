Introduzione

Il 18 Agosto 2023, diverse aree⁣ del⁤ Nord-Est degli ⁢Stati ‍Uniti‍ sono state colpite da forti tempeste, alcune delle⁤ quali‌ localmente severe. Questi eventi meteorologici‍ hanno portato ⁣con sé la minaccia di raffiche di vento dannose e grandine ​di dimensioni da piccole a marginalmente severe. Le tempeste si sono verificate in più fasi, colpendo aree che vanno dal nord di​ New York al sud della Nuova ⁤Inghilterra.

Dettagli sulle tempeste

Danni causati dalle⁤ tempeste

Venerdì ​mattina, i danni causati dalla tempesta erano già visibili a Johnston, nel‌ Rhode Island. Durante le‌ prime ore del mattino ‍e le prime ore del‍ pomeriggio,⁢ sono state segnalate raffiche di vento dannose e alcuni avvertimenti di tornado. Nel pomeriggio di venerdì, si prevedeva una minaccia isolata lungo un ‍fronte freddo.

Avvertimenti e segnalazioni

Un radar ha mostrato dove si stavano verificando piogge e temporali. Gli ⁢avvertimenti⁣ di temporali severi erano indicati‌ in giallo, mentre gli avvertimenti di tornado erano in ​rosso. Gli avvertimenti di tornado con un tornado confermato erano indicati in viola. Gli avvertimenti di ⁤alluvioni improvvise erano in verde, mentre le emergenze di alluvioni improvvise erano in rosa.

Reazioni e conseguenze

Testimonianze

Secondo ​un cacciatore di tempeste noto​ come @tornadicwonder sulla piattaforma X, precedentemente conosciuta come Twitter, non era ‌mai stato realmente spaventato da una tempesta che si è abbattuta su Bayville, New York, nelle prime ore del⁢ mattino ⁣di venerdì. “Quello‌ che è appena passato sopra di me​ è stato il primo”, ha detto. A Brockton, nel Massachusetts, Tony⁤ Santos⁤ ha documentato alcuni danni dopo che i temporali ⁣hanno portato vento‌ e fulmini​ nell’area.

Previsioni future

Dopo le ​tempeste del primo‌ mattino, ‌si prevede che si possano verificare nuovi sviluppi lungo‌ e davanti al fronte freddo nel pomeriggio. L’intensità e l’estensione delle tempeste associate al fronte freddo rimangono incerte, con tempeste che potrebbero avere difficoltà a⁢ maturare a causa di una generale instabilità ‍debole e di un po’ di aria secca a ‌livello⁤ medio che si sta diffondendo nella regione. Si prevede che​ potrebbero verificarsi tempeste ⁤forti o localmente severe, con la minaccia di raffiche di vento dannose e grandine da piccole a marginalmente ‌severe.

Conclusione

In sintesi, ​il Nord-Est degli Stati ‌Uniti ha subito diverse tempeste il 18 ⁢Agosto 2023, causando danni e portando con sé la minaccia di ulteriori eventi meteorologici severi. Gli esperti continuano a‌ monitorare la ⁤situazione ‌e‌ a fornire aggiornamenti sulle previsioni future.