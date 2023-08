Introduzione

Da inizio agosto, il Nepal è⁢ stato ⁤colpito da intense⁣ precipitazioni​ che hanno causato frane e inondazioni, provocando ⁣11 ‍morti, di⁤ cui 10 a causa di frane e una a causa di inondazioni. Questo grave fenomeno meteorologico ha⁢ anche lasciato cinque persone disperse e ha colpito 70⁤ famiglie.

Impatto delle precipitazioni intense

Le forti piogge di agosto​ hanno avuto un impatto notevole sul​ Nepal, causando ​significative interruzioni, soprattutto ⁣nelle aree ⁤colpite da frane e inondazioni. Queste informazioni provengono dal Portale di Riduzione del Rischio di ⁣Disastri del Nepal (DRR).

Dettagli sulle⁢ vittime

Il DRR riferisce ulteriori dettagli sulle 11 vittime, 10 ‍delle quali sono state⁢ causate da frane, mentre una è stata una diretta conseguenza dell’inondazione. La situazione ⁢rimane allarmante, con cinque individui ancora dispersi dopo le ‍recenti frane. Questi gravi incidenti ‌meteorologici hanno anche causato 14 ​feriti.

Impatto sulle famiglie

L’entità dell’impatto si fa sentire anche su⁢ molte famiglie, con il DRR che ​rivela che un totale di 70 ‍famiglie sono state colpite da queste avverse condizioni meteorologiche. Queste famiglie‍ ora devono affrontare ‌le conseguenze di inondazioni, frane ‌e altri gravi⁤ eventi meteorologici che⁢ si sono verificati dall’inizio del mese.

Previsioni e precauzioni

Per coloro che si trovano ⁤nella regione, si consiglia ancora ⁣cautela. Le previsioni meteorologiche prevedono che piogge leggere o moderate continueranno a persistere nella‌ maggior ⁢parte ⁢delle ⁤parti del Nepal per le prossime 24 ore. Anche se potrebbe non sembrare pesante come le piogge precedenti, si consiglia ai residenti di rimanere allerta e sicuri, dato che⁤ le condizioni del terreno già ‍saturo aumentano‌ il rischio di ulteriori frane e inondazioni.

Il bilancio delle vittime

Il bilancio delle vittime ‍delle piogge ‌monsoniche annuali è ora ⁤di 38. Il numero di persone disperse è salito a 33.

Il fiume Bagmati

Il fiume Bagmati è in ​piena attività oggi, con immagini provenienti da Kupondol. ⁤Il Bagmati scorre sopra il livello di pericolo alle stazioni di Khokana e Karmaiya con ‍tendenza in aumento. Il monsone sul Nepal rimarrà attivo nei prossimi giorni, le‍ persone‌ che vivono vicino alle rive dei‌ fiumi dovrebbero fare attenzione.

Conclusione

In⁤ sintesi, ⁢le forti piogge di agosto hanno causato gravi frane ‍e inondazioni in Nepal, provocando ⁣11 morti e lasciando cinque persone ‍disperse. Questi eventi hanno avuto⁣ un impatto significativo,⁣ colpendo 70 famiglie e ​causando 14 feriti.⁤ Nonostante ⁢le previsioni prevedano piogge⁣ leggere o ⁤moderate ‌nelle prossime 24 ore, si consiglia ai residenti di rimanere​ allerta a causa del rischio di ulteriori‌ frane‍ e inondazioni.