Previsioni⁣ meteo: attività intensa nel bacino dell’Atlantico ‍con l’avvicinarsi⁤ del picco stagionale

Il bacino dell’Atlantico si anima

Il bacino dell’Atlantico si prevede rimarrà attivo con l’avvicinarsi del picco⁣ della stagione. Una nuova depressione tropicale si è formata nell’Oceano Atlantico Centrale, aggiungendosi all’attivo bacino che include già gli uragani Idalia e Franklin.

Depressione Tropicale Undici

La​ Depressione Tropicale Undici si trova a circa 1375 km a est-sud-est delle Bermuda con venti massimi sostenuti di 56 km/h, ha⁢ dichiarato il National Hurricane Center. È ‍possibile un ⁣leggero rafforzamento nel prossimo giorno o due, e la depressione potrebbe diventare ‌la Tempesta Tropicale Jose‌ entro martedì sera.

La depressione si sta muovendo verso nord a circa 3,2 km/h, e si prevede che questo movimento generale continuerà fino a martedì sera. ‍È ⁣previsto un movimento leggermente più veloce e generalmente verso nord mercoledì e giovedì. Non ⁢c’è minaccia per la⁣ terraferma.

Uragano Franklin e ⁣Uragano ⁤Idalia

La Depressione Tropicale Undici si‌ unisce all’Uragano Idalia e all’Uragano Franklin nel bacino ‌dell’Atlantico. Secondo il NHC, Franklin causerà surf⁤ pericolosi‌ e correnti di risacca lungo la costa orientale, mentre Idalia dovrebbe⁣ rafforzarsi e causare una catastrofica ondata di tempesta nella regione del Big ⁤Bend della⁣ Florida mercoledì.

Altre perturbazioni tropicali in vista

Disturbo tropicale vicino all’Africa

Secondo il‌ NHC, c’è un’onda tropicale‌ vicino alla costa occidentale dell’Africa che sta causando rovesci sparsi e temporali. È possibile che una depressione ⁤tropicale possa svilupparsi⁢ più avanti durante la settimana mentre il sistema ​si⁣ muove verso ovest-nord-ovest o nord-ovest attraverso l’Atlantico tropicale orientale.

Le probabilità di formazione nei prossimi 2 giorni⁣ sono basse,⁣ al 20%, ma c’è una possibilità del 50% di formazione entro la prossima ⁣settimana.

Conclusione

In sintesi,⁣ il⁢ bacino⁣ dell’Atlantico rimane attivo con la presenza di due uragani,⁣ Franklin ⁤e Idalia, e la‌ Depressione Tropicale Undici. Mentre Franklin e Idalia rappresentano una minaccia per le coste, la Depressione Tropicale Undici non rappresenta un pericolo per la terraferma. Inoltre, un’onda tropicale vicino alla costa occidentale ⁤dell’Africa potrebbe svilupparsi in una depressione tropicale nei prossimi giorni.