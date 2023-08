La Depressione Tropicale Nove si è intensificata trasformandosi in Tempesta Tropicale Harold nel Golfo ⁢centrale del Messico martedì. La tempesta si dirige verso il sud del Texas, con⁢ previsioni di forti piogge e venti di forza di tempesta tropicale a partire da questa mattina, secondo il National Hurricane Center (NHC).

Una tempesta⁢ tropicale si verifica quando i venti massimi sostenuti raggiungono almeno 63 km/h, e come le sue omologhe depressioni tropicali e gli uragani, ​gli impatti possono essere significativi.

Posizione⁣ e previsioni per la Tempesta Tropicale Harold

Dove si ⁢trova la Tempesta Tropicale Harold?

La Tempesta Tropicale Harold ⁢si trova nel Golfo centrale del Messico, a‌ circa 314 km a est-sud-est di Port Mansfield,⁢ Texas, e si prevede che si avvicinerà ​alla costa occidentale del ‌Golfo del ‌Messico ‍martedì, muovendosi verso ovest a circa 29 km/h.

La traiettoria attuale prevede che⁣ la tempesta continui verso ovest attraverso il Golfo del Messico.

Si avvicinerà alla⁣ costa del sud⁢ del Texas martedì mattina, con previsto arrivo a terra entro martedì a mezzogiorno.

Allerta e impatti previsti per la Tempesta Tropicale Harold

Quali allerte e avvisi sono‍ in vigore per la Tempesta Tropicale Harold?

È stato emesso un avviso di tempesta tropicale per la foce del Rio Grande fino a Port O’Connor, Texas. Un avviso di osservazione di tempesta ‌tropicale è⁢ in vigore per Port O’Connor fino a Sargent, Texas.

Un avviso di ‌tempesta tropicale ​significa che​ si prevedono condizioni di ​tempesta tropicale da qualche parte nell’area di allerta, in questo caso, entro ⁢24 ore. Un avviso di osservazione ‌di tempesta tropicale​ significa che sono possibili condizioni di tempesta tropicale nell’area di osservazione, in questo caso, entro‍ 24 ore.

Quali sono gli impatti previsti della Tempesta Tropicale Harold?

Il ⁤sistema, indipendentemente dalla⁤ sua intensità, dovrebbe portare piogge molto necessarie nell’area ‌del sud del Texas martedì e ‌mercoledì. Si prevedono generalmente da 2,5 a 7,6 cm di pioggia per il sud del Texas, ma in alcuni luoghi potrebbero⁤ cadere fino a ‌12,7 ⁤cm di pioggia entro mercoledì mattina.

Le forti piogge potrebbero causare aree di inondazioni improvvise e urbane.

Con un terreno generalmente secco a causa delle condizioni ‌di ‍siccità in rapido sviluppo, le ⁣inondazioni improvvise saranno una preoccupazione per luoghi come​ Corpus Christi, Laredo⁣ e Brownsville martedì.

Inoltre, è possibile un certo allagamento costiero ⁤lungo la costa ​del sud ‌del Texas fino a martedì mattina con una minore ondata di​ tempesta. L’ondata più profonda si verificherà lungo la costa vicino e⁤ a nord del punto di arrivo previsto della tempesta,‌ secondo l’NHC, con‍ la possibilità di un aumento dell’acqua di 0,3-0,9 metri dal Rio Grande a Sargent, compresi Baffin Bay, Corpus Christi‌ Bay e Matagorda Bay.

“L’inondazione legata all’ondata dipende dal momento relativo dell’ondata e del ​ciclo delle maree, e può variare notevolmente‍ su brevi distanze”, ha detto l’NHC.

Le ‍piogge dovrebbero diminuire ​più⁣ tardi mercoledì con il ritorno del tempo ⁣secco per il resto della settimana.

Conclusione

La Tempesta Tropicale Harold, attualmente nel Golfo del Messico, si dirige verso il sud del Texas. Si prevede ​che porterà forti piogge e venti di forza di tempesta ⁤tropicale. Gli impatti‌ potrebbero includere inondazioni improvvise e allagamenti costieri.⁢ Le autorità hanno emesso​ avvisi di tempesta ‌tropicale e osservazioni per diverse aree.