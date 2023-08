Il Centro Nazionale degli ‌Uragani monitora la⁤ Depressione Tropicale Dieci‍ nel Golfo del Messico

Il Centro Nazionale ‌degli Uragani (NHC) sta monitorando la Depressione⁢ Tropicale Dieci vicino al ⁢sud del Golfo del ‌Messico, che probabilmente si trasformerà in Tempesta Tropicale Idalia e successivamente in un uragano prima di toccare terra lungo⁤ la costa del Golfo della Florida.

Previsioni e allerta meteo

Secondo ‌l’ultimo avviso‍ del NHC,⁤ i venti sostenuti con la depressione tropicale ‍erano intorno ai 48⁣ km/h. Si ‌prevede che il ciclone sarà promosso a Idalia nelle prossime 24 ore, e sarà probabilmente necessario emettere allerte nelle prossime⁣ 48 ore per alcune parti della⁤ costa ​della Florida.

Avvisi di tempesta tropicale⁤ e uragano

Un Avviso di Tempesta Tropicale viene emesso quando⁤ si prevede che i venti raggiungeranno velocità comprese tra 63 e 117 km/h entro 48 ore. Venti sostenuti di questi‌ livelli possono causare⁣ danni e possono ⁢essere accompagnati da mareggiate, inondazioni costiere⁣ e tornado. Un Avviso di Uragano viene emesso quando si prevede che i venti raggiungeranno‌ almeno 119 km/h entro 48 ore.

Impatti⁣ delle precipitazioni dal ‌ciclone tropicale

Uno degli impatti principali del ciclone tropicale dovrebbe essere la ‌pioggia. I‍ modelli di ⁢previsione mostrano che le comunità lungo l’Interstate 10 e ‌ad ovest dell’Interstate 75 vedranno le ⁢maggiori quantità di‍ pioggia.

Effetti del ⁤ciclone tropicale

Le regioni ​di Apalachicola ⁤e Big Bend in Florida potrebbero ⁤ricevere la maggior parte delle precipitazioni, con 101-152 mm di pioggia nei prossimi giorni. Dove le bande di pioggia insistono ⁢sulle​ stesse aree, alcune comunità potrebbero vedere ​quantità di pioggia superiori.

Benefici delle precipitazioni

Il Centro Nazionale ‌degli Uragani (NHC) afferma che​ ci sono buone notizie‌ con l’umidità tropicale, molti siti di osservazione lungo la costa ovest hanno registrato un ⁢deficit⁢ di pioggia nel 2023. ⁣Tampa ha più di 304 mm di​ precipitazioni sotto ⁤la norma, e Naples si avvicina a ⁤un deficit di 508 mm. Le piogge tanto necessarie potrebbero ⁢migliorare e, ⁢per alcune comunità, porre fine ⁤alla siccità in corso.

Impatti dei venti dal ​ciclone tropicale

A causa delle incertezze‍ sulla‍ forza del sistema, si consiglia ai residenti costieri lungo la costa del Golfo della Florida di prepararsi⁣ per gli impatti di un uragano. Venti sostenuti di almeno 63 km/h sono in grado di ⁢abbattere piccoli ‍rami e danneggiare gli ⁤alberi, che possono influire sulle linee elettriche.

Storia​ recente‍ e allerta corrente

L’ultimo ciclone tropicale ‌a toccare terra in Florida è stato l’uragano Nicole a novembre. Nicole era un ciclone di‍ categoria 1 che ha toccato terra vicino ‌a ⁢Vero Beach. I Centri Nazionali per le Informazioni Ambientali hanno stimato i danni da Nicole intorno a 1 miliardo di dollari.

Stato di⁤ emergenza in Florida

La minaccia del ciclone tropicale ha spinto il governatore Ron ​DeSantis ​a dichiarare‌ lo stato di emergenza per la metà delle 67⁢ contee della Florida.

Allerta per Messico e Cuba

A causa ​della vicinanza del ciclone ⁢tropicale alla penisola dello ⁣Yucatán in Messico e all’ovest di Cuba, sono stati emessi Avvisi e​ Allerte di Tempesta Tropicale fino a quando il sistema non si allontana dalla regione.

In ‍conclusione, la Depressione Tropicale Dieci, che si prevede si trasformerà in Tempesta Tropicale Idalia e ‌successivamente in un uragano, sta causando preoccupazione lungo la costa del ​Golfo della Florida. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e hanno emesso vari avvisi e allerte per preparare le ⁣comunità agli impatti potenziali.