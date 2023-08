II Generale ​Francesco Paolo Figliuolo, Commissario ⁣alla⁤ ricostruzione post ⁤alluvione, ha recentemente rilasciato una dichiarazione⁣ in cui ha delineato⁣ i piani ‍per affrontare l’emergenza⁣ e le ⁢conseguenze dell’alluvione. Ha sottolineato⁣ l’importanza di uscire dall’emergenza il più rapidamente ‍possibile e ha annunciato che saranno presto ⁣emanate delle ordinanze per determinare l’entità del danno da ristorare. Ha inoltre​ assicurato che le risorse necessarie saranno⁢ richieste al governo per poter rimborsare rapidamente sia le famiglie che le imprese⁤ colpite.

Il piano di ‍ricostruzione e rimborsi

Il ⁢rimborso ‍delle somme urgenti

Figliuolo ha promesso che tutte⁣ le somme ​urgenti che i comuni, ​i consorzi di bonifica e altri soggetti ⁣attuatori hanno speso ⁢o stanno spendendo per affrontare l’emergenza saranno rimborsate immediatamente. Questo è fondamentale​ per⁣ garantire la sicurezza del territorio e per sostenere le casse, ⁤soprattutto dei piccoli comuni che stanno soffrendo. L’ordinanza che prevede questi rimborsi è già⁤ pronta​ e ⁤sarà operativa nei prossimi‌ giorni, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.‌ Si parla di una somma totale di 289 milioni di euro.

La collaborazione con i presidenti regionali

Il Generale Figliuolo⁤ ha inoltre ⁢sottolineato‌ l’ottima collaborazione‍ con i presidenti regionali, tra cui Bonaccini, Acquaroli e ⁣Giani. Questo rapporto di collaborazione è⁤ nato durante l’emergenza Covid, quando Figliuolo era Commissario Straordinario. Ha inoltre menzionato un recente vertice con il Ministro Musumeci, ⁣il ⁢Sottosegretario Mantovano⁣ e Curcio, durante il quale il ⁢Presidente Meloni ha mostrato la massima‌ attenzione per ⁣l’emergenza e la ricostruzione post-emergenza.

Il pensiero alle vittime

Il‍ ricordo delle ‌vittime dell’alluvione

Figliuolo ha voluto‍ dedicare un pensiero alle 15 ⁣vittime dell’alluvione e⁤ a coloro che ancora soffrono a causa dell’emergenza. Ha sottolineato che l’obiettivo principale del suo lavoro è rendere un servizio ai cittadini, aiutandoli a‍ superare questa difficile​ situazione.