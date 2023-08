Nel Territorio del Litorale, una regione situata nell’Estremo Oriente russo, è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di ​intensi acquazzoni. In un breve lasso di tempo, ⁤la regione ha subito precipitazioni equivalenti a metà della media mensile. Come riportato dai media russi, circa 70.000 persone in otto distretti di Vladivostok sono rimaste senza elettricità a causa delle avverse condizioni meteorologiche. ⁣Il servizio di tram è stato interrotto in città, mentre l’autostrada federale Ussuri​ è stata bloccata e un ponte pedonale è crollato nella città di Artem.

Impatto ⁢del⁣ maltempo

Interruzione dei servizi

Le forti piogge hanno causato gravi interruzioni in⁣ vari servizi essenziali. Il servizio di tram, un⁢ mezzo‍ di trasporto fondamentale⁢ per gli abitanti di‍ Vladivostok, è stato interrotto. Questo ha reso difficile per i cittadini muoversi in città, aggravando ulteriormente la ⁤situazione. ​Inoltre, l’energia elettrica è⁢ stata⁣ interrotta in otto distretti, lasciando senza luce circa 70.000 persone.

Danni alle infrastrutture

Le‌ infrastrutture della regione hanno subito gravi danni a causa del maltempo. L’autostrada federale Ussuri, una delle principali arterie di trasporto della regione, è stata bloccata. Questo ha causato notevoli disagi ai viaggiatori e ha interrotto il normale flusso di traffico. Inoltre, un⁤ ponte pedonale nella città di Artem è crollato, rendendo impossibile l’attraversamento per i pedoni.

Reazione delle autorità

Chiamata all’azione del governatore

Di ‌fronte ​a questa situazione critica, il governatore Oleg Kozhemyako ha esortato ⁤i datori di lavoro ‍a “lasciare⁢ andare i propri dipendenti durante ⁣il giorno, se possibile”, per evitare un potenziale collasso del‍ traffico sulle ⁢strade. Ha inoltre consigliato ai residenti della ⁤regione‍ di evitare di viaggiare in auto.

Stato di emergenza

A causa della gravità⁤ della situazione, è stato dichiarato⁤ lo stato‌ di emergenza nel Territorio del Litorale. Questa misura‍ mira a mobilitare risorse e personale per affrontare l’emergenza e mitigare gli effetti del maltempo sulla popolazione e ​sulle infrastrutture.

Conclusione

In sintesi, l’Estremo Oriente russo ​sta affrontando una grave emergenza a causa di intensi⁣ acquazzoni che hanno causato interruzioni dei servizi, danni alle infrastrutture​ e la dichiarazione dello stato⁤ di ⁤emergenza. Le autorità stanno lavorando⁢ per‌ gestire la situazione e minimizzare l’impatto sulle persone e sulle attività.