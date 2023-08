Introduzione

La costa orientale degli Stati Uniti è stata colpita da ​un violento fenomeno meteorologico che ha causato almeno due vittime e ⁢ha lasciato oltre⁣ un milione ⁤di persone senza elettricità. Le operazioni di pulizia sono in corso ⁣dopo che la tempesta ​ha colpito la ⁢regione nella giornata di lunedì.

La tempesta e le sue conseguenze

La minaccia è iniziata nelle prime ore del lunedì, quando tempeste si ‍sono ⁤scatenate⁤ nella valle dell’Ohio ⁣e hanno​ iniziato il loro percorso verso la costa orientale. Milioni ​di persone sono state poste sotto l’attenzione per possibili tornado e forti temporali, con piogge torrenziali, raffiche di vento ​di forza uragano, grandine di grandi dimensioni e segnalazioni di tornado fino a tarda sera.

Dopo il passaggio delle tempeste, le‌ squadre di emergenza e i tecnici delle utenze si sono​ mobilitati per valutare ‍i danni e le⁣ segnalazioni di feriti. Martedì, il numero di ‍interruzioni di corrente è sceso a circa 350.000.

Le vittime e i⁢ danni

Almeno due persone sono morte a causa dei⁤ violenti temporali che hanno attraversato la‍ costa orientale degli Stati Uniti lunedì. In Alabama, il dipartimento di polizia di Florence ha confermato che un uomo di 28 anni è stato colpito ‌da un fulmine ​in un parcheggio del Florence Industrial Park su Kendall ⁣Drive ed è morto.

Almeno un’altra persona è stata colpita da un fulmine a Vale, nel North ‍Carolina,⁢ e diverse persone sono rimaste ferite dopo che forti venti hanno abbattuto ‌alberi ⁤a‍ New York e nel Maryland. Un adolescente della Carolina del Sud è morto dopo essere stato colpito da un ‍albero abbattuto durante il maltempo.

Effetti del maltempo

Allagamenti a causa delle piogge torrenziali

Le forti piogge hanno causato allagamenti in tutta la costa‌ orientale degli Stati Uniti. In Virginia Occidentale, l’acqua ha coperto le strade in diverse comunità, tra cui Morgantown. A Parkersburg, un ‍video condiviso⁢ su Facebook ⁣mostra veicoli che cercano di attraversare strade allagate.

Video mostrano anche forti rovesci che riducono la visibilità sulla Interstate​ 70 vicino a Hagerstown, nel Maryland. Inoltre, le​ potenti tempeste hanno abbattuto pali della luce sulla Route 140 a Westminster, intrappolando 34 veicoli. La polizia statale del Maryland ha dichiarato che non ci sono stati feriti.

Possibili tornado in Tennessee e New York

Sono stati emessi diversi avvisi di tornado in tutta la costa orientale degli Stati Uniti, ‌e i video mostrano nuvole ​a imbuto che ruotano in Tennessee e nello stato di New York. Un video da Greenville,⁤ Tennessee, mostra una nuvola a imbuto che ruota lì, ‍e un altro ​video ​mostra un possibile ⁢tornado a Harford, New York.

La posizione della nuvola a imbuto rotante corrispondeva alla firma radar che indicava⁤ un tornado, ma il servizio meteorologico nazionale farà⁣ la determinazione ⁤finale.

Ci sono state ‍anche numerose segnalazioni di grandine di grandi dimensioni durante il ⁣maltempo, tra ‌cui una foto che mostra grandine delle dimensioni di una palla da baseball caduta tra Bowling Green e Port Royal in Virginia.