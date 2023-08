Introduzione

Il 4 Agosto‌ 2023,⁤ diversi stati⁤ americani ⁣sono stati messi in allerta‍ a⁤ causa di forti temporali, con il rischio di possibili‍ inondazioni improvvise. In⁢ particolare, nel Missouri, un ⁣violento temporale ha generato un presunto ⁢tornado, con la previsione di possibili allagamenti in un’area già colpita da intense ‌piogge⁢ durante la settimana.

Il⁤ tornado in​ Missouri

Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, un cacciatore di tempeste ‌ha segnalato un tornado nei pressi di Russellville, ​Missouri. Un altro cacciatore ha ⁣condiviso ‌con FOX‍ Weather delle‍ immagini che mostrano ‍edifici‍ e alberi danneggiati nella‍ vicina città di Richmond.⁤ Ha dichiarato in​ un tweet che sembrava che nessuno fosse rimasto ferito a causa della​ tempesta.

Conferma del tornado

Il Servizio Meteorologico Nazionale invierà probabilmente una squadra di ricognizione⁣ per confermare se effettivamente⁢ un tornado ha causato i danni e ⁣per determinarne la classificazione.

Danni causati dal tornado

Il temporale ha causato danni nei pressi di‍ Richmond, ⁣Missouri,⁣ il 4 Agosto 2023. L’allagamento ha chiuso la Highway 6 del‌ Missouri, appena ad ovest di ⁤Altamont, Missouri,⁣ secondo un rapporto di tempesta ⁣del Servizio Meteorologico Nazionale.

Condizioni ⁤meteorologiche negli Stati Uniti centrali

Il Missouri non è l’unico stato a subire condizioni meteorologiche avverse. Sono ‍stati emessi avvisi di forti temporali anche per diversi ‌stati delle Pianure. Si⁢ prevede che i temporali si sposteranno verso est durante la notte, continuando a scaricare forti piogge su ‍alcune ⁤aree già sature​ di acqua. ‍L’allagamento è una preoccupazione, soprattutto in alcune ⁤parti del Missouri e dell’Illinois, dove è stato emesso un avviso di alluvione il Venerdì.

Record di pioggia a Columbia

Il Missouri è stato colpito più volte durante la settimana da piogge torrenziali ‍e tempeste ‌pericolose. In molti casi, le ⁢tempeste‍ si sono ripetute‌ più volte sulla stessa area, portando a quantità‌ di​ pioggia molto elevate. Columbia ha battuto un record di pioggia vecchio di 113 anni quando sono ‍caduti 95,5 millimetri di pioggia sulla città del Missouri centrale.

Allerta meteo in altre aree

Le condizioni meteorologiche estreme non⁢ si sono limitate al Missouri.‌ Allerte ⁢di inondazioni improvvise, le più gravi tra gli avvisi di alluvione, sono state emesse ‌nel Kentucky e nel Tennessee, dove un parco ​di case mobili è stato ​inondato. Altre tempeste sono previste nelle Pianure e ​nel Midwest il⁢ Sabato,‌ mentre una minaccia di maltempo di più giorni ⁣si sviluppa ⁣lungo⁣ il settore settentrionale degli Stati‌ Uniti.

Conclusione

In sintesi, il 4 Agosto ​2023, diversi stati americani,⁢ tra ‍cui il Missouri, sono stati colpiti da forti temporali, con un presunto tornado segnalato ⁤a Russellville. Le aree già sature di acqua sono a rischio ‍di inondazioni, con allerte di ⁢maltempo emesse in diversi stati. Columbia, nel Missouri, ha battuto un record ⁤di pioggia vecchio di 113 anni.