Introduzione

Il Texas è attualmente alle ‍prese con un crescente rischio di​ incendi boschivi a causa di una rapida siccità che sta aggravando le condizioni di aridità nello Stato della ‌Stella Solitaria.

Condizioni ⁤di siccità in Texas

Quasi il 70% del Texas ⁣sta attualmente sperimentando una siccità, un ‍aumento di circa⁤ il ⁢20% ‍rispetto agli ultimi due mesi.

Flash Drought

Un aumento così rapido delle‌ condizioni​ di siccità è noto come flash drought. Come suggerisce il nome, una flash drought è l’insorgenza rapida o l’intensificazione della siccità. Secondo ‍la NOAA, si verifica⁤ dopo un periodo di precipitazioni⁢ anormalmente basse, ‌alte ‌temperature, venti ‌forti e alta radiazione solare.

Condizioni estive in Texas

Queste condizioni si ‌sono riscontrate in tutto il Texas quest’estate.‌ Gran parte dello ⁤stato è stata ‍colpita da un’ondata di‍ calore intermittente per‍ mesi, con temperature in molte aree che hanno raggiunto i tre cifre. Ad esempio, San Antonio ‍ha superato 21 dei ⁢suoi record di alta temperatura solo quest’anno.

Pericolo di ‍incendi boschivi in Texas

Inoltre, le velocità del vento di 10-15 km/h di ‌questo mese hanno elevato le condizioni meteorologiche favorevoli agli incendi, poiché il⁣ vento può avere enormi impatti sulla diffusione e sulla ‍crescita del fuoco, ha affermato il Texas A&M Forest Service.

Condizioni ⁤di calore, vento e siccità

Il calore, il vento e le condizioni di siccità di‌ quest’estate hanno lasciato erbe, arbusti e ​alberi secchi, trasformando la‌ vegetazione⁢ in combustibile per gli‍ incendi boschivi. Fino a ⁢martedì, si stima che siano stati contati 69 incendi ⁤in questa stagione, che hanno ‍bruciato circa ​97,12 km².

Il più grande incendio attivo

Il più grande ⁤incendio attivo è il Campbell Fire nella contea di Archer, ​nel⁤ Texas centro-settentrionale. L’incendio brucia da due settimane, devastando circa 32,37‍ km².

Il ⁤governatore del Texas, Greg Abbott, ha ⁣dichiarato lo stato di emergenza per incendi ‌boschivi per oltre metà‌ dello stato per ⁢combattere gli incendi in corso. Circa 181 ‌contee, o circa il 71% di tutte le contee del Texas, sono‌ attualmente sotto divieto di bruciare.

Riduzione dell’uso dell’acqua

Inoltre,⁢ a‍ causa delle condizioni di siccità, la⁤ città di‍ Austin ha elevato le loro restrizioni sull’acqua alla Fase 2 martedì. Gli ufficiali hanno detto che ciò è ​dovuto ai livelli‍ d’acqua nei serbatoi dei laghi Travis e​ Buchanan ‍che⁤ si prevede caleranno ulteriormente nei prossimi giorni.