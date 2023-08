Il Mose‍ non è⁢ stato attivato a Venezia: la marea ha raggiunto i 94cm alla Punta ​della Salute

Nonostante le previsioni iniziali, le paratoie ‌del Mose a Venezia non sono state attivate. Grazie a un miglioramento​ delle previsioni ⁤meteorologiche sulla ​Laguna di Venezia, la marea non‍ ha superato il metro alla Punta della ‌Salute, raggiungendo‌ un⁣ picco di 94cm alle ore‌ 22.15.

Le previsioni meteorologiche e l’attivazione del Mose

Il ruolo delle previsioni meteorologiche

Le previsioni‌ meteorologiche ⁣giocano un ruolo fondamentale nella gestione del Mose. Questo ‍sistema di barriere mobili è stato progettato per proteggere Venezia⁣ dalle ⁣acque alte, ma la sua attivazione dipende da una serie di fattori, tra cui le previsioni meteorologiche. In questo caso, un miglioramento delle⁢ previsioni ha permesso di evitare l’attivazione⁣ delle paratoie.

La decisione di non attivare il Mose

Il centro maree del Comune aveva inizialmente previsto ‍una marea di 100 centimetri,⁢ ma ha successivamente rettificato la previsione a‌ causa ⁢della⁢ diminuzione del vento⁢ di scirocco, che aveva causato le inusuali acque alte delle scorse ore. Di conseguenza, nonostante la marea abbia raggiunto i 94cm,​ non è ‍stato necessario attivare il Mose.

Le previsioni per le prossime ore

Un nuovo picco⁣ di marea previsto

Un nuovo picco di marea è⁤ previsto per le ore 11.50 di domani, con una previsione di ⁤110cm. Questa previsione sarà attentamente monitorata e, se necessario, verrà valutato nuovamente l’innalzamento del Mose.

La gestione del⁣ Mose in futuro

La gestione del Mose richiede un monitoraggio costante‍ delle condizioni meteorologiche e‌ delle previsioni‌ di marea. Questo episodio dimostra l’importanza di un sistema di previsioni accurato‍ e tempestivo, che può aiutare a evitare attivazioni inutili del Mose e a proteggere efficacemente Venezia dalle⁢ acque alte.

In conclusione, nonostante ⁢le previsioni iniziali, le paratoie del Mose a Venezia non sono state​ attivate grazie a​ un miglioramento delle previsioni meteorologiche. La marea ⁣ha raggiunto un‌ picco di 94cm alla Punta della Salute, ma non è stato necessario​ attivare ⁤il Mose. Un nuovo‍ picco ​di marea ⁤è previsto per domani, e⁢ verrà ​attentamente monitorato ⁣per valutare‌ se sarà necessario attivare il Mose.