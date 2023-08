Genova,‍ la città ‍portuale della Liguria, è stata recentemente al centro di un’ondata di maltempo.​ Il presidente della Regione ⁣Liguria, Giovanni Toti, ha‌ rilasciato ⁢una dichiarazione⁤ durante una conferenza⁢ stampa‍ presso la sede della Protezione Civile, per discutere gli effetti del maltempo sulla regione.

Previsioni e Impatti del Maltempo

Previsioni ​Meteo

Secondo​ il bollettino meteo, ⁣Genova è rimasta in allerta arancione ⁢ fino alle ‍15:00, per‌ poi passare in allerta gialla fino a mezzanotte. ‍Dopo di che, la probabilità di temporali ⁤è​ diminuita, anche se non si esclude la possibilità di fenomeni isolati. Toti ha ‍elogiato la precisione ⁣delle previsioni del centro meteo regionale, sottolineando che gli⁤ eventi ​si ⁢sono svolti‍ come previsto.

Impatti​ del Maltempo

Genova ha registrato⁢ circa 280 millimetri di ⁣pioggia in 24 ore, ⁢con un picco di 80 ​millimetri in un’ora dopo la ​mezzanotte. Al momento, una coda⁢ della perturbazione⁣ sta colpendo la zona ‌del levante, con ⁤previsioni di ‌fenomeni più violenti nelle prossime ore.‍ Tuttavia, ⁣l’intensità della perturbazione‌ è circa la⁢ metà di quella che ha colpito la città metropolitana.

Effetti ⁣e Danni

Effetti del Maltempo

Nonostante la gravità del maltempo, Toti ha riferito⁤ che non sono state⁣ segnalate situazioni particolarmente critiche.⁣ Ci sono stati ⁤alcuni allagamenti di sottopassi e ⁣cantine, alberi sradicati e interruzioni temporanee della‌ viabilità, ma la⁣ situazione è stata rapidamente risolta.

Danni Causati dal Maltempo

Considerando l’intensità del maltempo che ha colpito la regione, ⁢Toti ha​ sottolineato che il‌ bilancio dei ⁢danni ⁤è stato‍ relativamente ⁢lieve. Tuttavia, non ha fornito dettagli specifici sui danni subiti.