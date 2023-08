Il mese scorso sarà veramente difficile da dimenticare per tutti noi. Il gran caldo africano ha interessato tutta la nostra penisola e specialmente il meridione. Le temperature registrate sono state da record, così come la durata dell’alta pressione. Di fatti, abbiamo avuto giorni in cui le temperature massime superavano i 40°C con punte fino a 46-47°C. Un clima subtropicale, più che mediterraneo.

Non ci stupiscono, infatti, i dati appena elaborati dal centro di ricerca ISAC-CNR per il mese appena trascorso. Tanti record battuti, con anomalie positive fino a quasi 3°C in gran parte della nostra penisola.

Seguono mappe: le analisi si basano su dati preliminari e non convalidati.

Analisi basate sui dati del Gruppo di Climatologia Storica dell’ISAC-CNR – per maggiori dettagli si rimanda a Brunetti et al. (2006) (Aggiornato con i dati del “Global Surface Summary of Day” – NCDC-NOAA)

I numeri per Luglio 2023

Partiamo dalle temperature minime. Al Nord Italia si è registrata un’anomalia positiva di +1.46°C, facendo sì che questo mese fosse il quarto più caldo di sempre dal 1800 (record che spetta ancora al luglio 2015 con un’anomalia di +2.84°C). Al centro, invece, l’anomalia positiva è di +2.31°C, sfiorando il record del luglio 2015 (+2.33°C). Nelle regioni meridionali il record è stato battuto: luglio 2023 è il più caldo di sempre con un’anomalia positiva di +2.28°C. Complessivamente, per l’intera Italia, l’anomalia registrata è di +1.96°C, ovvero il secondo luglio più caldo di sempre.

Discorso leggermente diverso per le temperature massime. Al nord si è registrato il quattordicesimo mese più caldo di sempre con un’anomalia positiva di +0.94°C, contro il +3.24°C del luglio 2022. Situazione diversa per il centro e il sud, con anomalie positive rispettivamente di +2.43°C (terzo luglio più caldo) e +2.60°C (al primo posto). Complessivamente, per l’intera penisola, si è trattato del terzo luglio più caldo di sempre dal punto di vista delle temperature massime.

Di conseguenza, vien da sé che il ragionamento è molto simile anche per le temperature medie registrate in Italia. In particolare, il nord ha registrato un’anomalia positiva di +1.22°C (nono luglio più caldo di sempre), il centro +2.37°C(secondo) e il sud con +2.44°C (ancora una volta primo posto). Complessivamente, luglio 2023 è il terzo più caldo di sempre.