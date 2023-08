Wopke Hoekstra, attuale Ministro degli Esteri dei Paesi Bassi, è ​stato indicato dal governo olandese come candidato per sostituire Frans Timmermans nel ruolo di Commissario Europeo per l’Azione sul Clima. Hoekstra,⁣ 47 anni, è un esponente del partito conservatore liberale Appello Cristiano Democratico (CDA), che ​a Bruxelles ​è membro del Partito Popolare Europeo di ‍centrodestra. Questa scelta rappresenta una discontinuità rispetto a ⁤Timmermans, che appartiene alla famiglia dei Socialisti & Democratici.

Il processo di nomina

Il ⁢colloquio con von der Leyen

Il prossimo martedì, come confermato‍ dal portavoce ⁤dell’esecutivo Dana Spinant, si terrà il ⁤tradizionale​ colloquio del candidato con Ursula von der Leyen, ‌Presidente della Commissione Europea. Questo rappresenta un passaggio fondamentale ⁢nel processo di nomina.

L’audizione in Parlamento Europeo

Successivamente,‌ Hoekstra ‍sarà audito in Parlamento Europeo. Durante l’audizione, una o più commissioni parlamentari competenti ‌per il portafoglio esamineranno le risposte del candidato a un questionario scritto e la sua‍ dichiarazione⁤ di interessi. Prima che i candidati possano essere nominati dal Consiglio Europeo, la Commissione ​deve​ ottenere l’approvazione del Parlamento a maggioranza ​dei voti espressi.

Il portafoglio del successore di Timmermans

Le competenze del nuovo Commissario

Non ‍è ancora chiaro quante competenze avrà il successore di‌ Timmermans e se manterrà‌ la sola​ priorità dell’azione ​per il clima. Timmermans era il ​Vicepresidente Esecutivo con la delega al Green Deal e Commissario per l’Azione per il Clima. Con l’accettazione delle dimissioni di​ Timmermans, von der Leyen ha deciso di ‍assegnare il ruolo di Vicepresidente Esecutivo ‌per il Green Deal ⁣Europeo a Maroš Šefčovič, ‌57 anni, slovacco, che temporaneamente assumerà anche la ⁣responsabilità del portafoglio per la politica di azione per il clima fino alla nomina di un nuovo commissario proveniente dai Paesi Bassi.

Il peso ‍internazionale del portafoglio

Il portafoglio⁤ del clima avrà un grande peso a livello internazionale, in ⁢quanto il nuovo commissario⁤ dovrà rappresentare Bruxelles nei negoziati ​alla prossima COP28, che si terrà negli Emirati Arabi dal ⁢30 novembre⁣ al 12 dicembre.‌ Inoltre, Timmermans lascia ‌aperti diversi dossier del Patto Verde, ‍tra ‌cui ‌la direttiva sull’efficienza energetica degli ⁣edifici, il regolamento sugli ‍imballaggi e i rifiuti da imballaggi, ‌la proposta di revisione della direttiva del⁣ Consiglio sulla tassazione dei⁣ prodotti energetici e dell’elettricità e il taglio dei pesticidi.

In conclusione,‍ la nomina di Wopke Hoekstra come Commissario Europeo per l’Azione ​sul Clima rappresenta un cambiamento significativo rispetto al suo predecessore, Frans Timmermans. Il processo di nomina prevede un colloquio con la Presidente della⁤ Commissione‍ Europea e un’audizione in Parlamento Europeo. Nonostante non⁣ sia ancora chiaro il numero di competenze che avrà il nuovo ​Commissario, è certo che il portafoglio⁣ del clima avrà un grande peso a livello‍ internazionale.