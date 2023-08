Un⁢ evento climatico ‍di⁣ notevole intensità ha ‍avuto luogo nella⁤ regione montuosa di Madesimo, in alta valle Spluga, dove ‌una porzione del ghiacciaio Ferrè ⁤si è staccata a causa di un violento temporale. Questo ⁣fenomeno ‌ha causato un ⁣aumento⁤ significativo del flusso dei torrenti⁣ Liro e ⁣Schiserolo, generando ‌un’ondata anomala di acqua e fango.

Il ghiacciaio Ferrè, situato nel territorio comunale di Madesimo,⁣ ha subito un‌ distacco di una sua ⁢porzione durante un violento temporale. Questo ⁣fenomeno, non raro⁤ nelle regioni montuose, ha avuto come ‍conseguenza ⁢l’ingrossamento ⁢dei due ‍torrenti che‍ scendono a‍ valle, il Liro e lo Schiserolo.

Il distacco ‍del ghiacciaio​ ha ‍provocato un’ondata ​anomala di acqua e ​fango, un fenomeno che può avere‌ gravi ripercussioni ⁤sull’ambiente circostante. Tuttavia, grazie all’immediata reazione delle⁢ autorità ​locali, non​ si sono registrati ‍danni alle abitazioni del ⁢paese.

Il ⁣vicesindaco del paese turistico di ⁢Madesimo ha prontamente dato l’allarme, permettendo l’attivazione dei protocolli di sicurezza necessari in queste situazioni. ​La sua tempestiva reazione ha permesso⁣ di minimizzare i potenziali ⁤danni causati dall’ondata di acqua ‍e fango.

Immediatamente dopo l’allarme, i vigili del fuoco del distaccamento di⁢ Mese e i​ volontari di ⁣Madesimo hanno ⁤effettuato verifiche per escludere la presenza​ di dispersi sui monti. Grazie ⁢alla loro pronta azione, è stato possibile confermare che tutti⁤ i villeggianti ‍in gita erano rientrati nei rispettivi rifugi, prima​ dell’arrivo dell’ondata di maltempo ​annunciata dagli esperti​ meteo.

