Un violento temporale ha colpito la bassa Novarese, causando gravi disagi in tutto ⁢il nord del Piemonte. A⁣ Romentino, due⁢ individui sono rimasti feriti dopo che la‌ loro auto è uscita di strada. La vettura è finita in un ‍campo, a ​pochi chilometri da Novara, sulla strada provinciale numero 4 che collega il‍ paese con Galliate. Un uomo di 35 anni ⁤ha subito ferite ​gravi, mentre il suo compagno di viaggio, un 38enne, è in condizioni meno critiche.⁣ Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco.

Disagi causati dal ‍maltempo

Chiusura ⁣temporanea della strada ‍statale⁣ 494 ‘Vigevanese’

A ⁢causa del ​maltempo, ‌la⁢ strada statale 494 ‘Vigevanese’ è stata temporaneamente chiusa al traffico ​in entrambe ⁤le direzioni, dal chilometro 21,500 al chilometro 44,000, a Vigevano, in provincia di Pavia. La ‌presenza di rami e⁢ cavi elettrici‌ sulla carreggiata ha reso ‍necessaria questa misura precauzionale.

Intervento delle squadre Anas, dei vigili del fuoco ‌e delle forze dell’ordine

Le squadre Anas, i vigili ‍del fuoco e le⁢ forze dell’ordine⁣ sono⁣ intervenute sul posto per gestire il traffico in ‍piena sicurezza⁤ e ⁤per consentire il ripristino ⁣della normale viabilità nel più breve⁣ tempo ⁤possibile. Questo è quanto ⁤riportato​ in una ⁣nota di Anas.