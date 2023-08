Introduzione

Juneau, la capitale dell’Alaska, sta ricevendo ‍un’ondata di aiuti statali e‍ federali a seguito della devastazione causata dalla rottura di⁣ una diga ⁢di ghiaccio glaciale.

La‍ catastrofe ​naturale

Un’inondazione glaciale, nota ⁤anche come jökulhlaups, ha‌ inviato quantità record di acqua‌ a valle dopo ⁢un rilascio significativo nel Bacino del Suicidio⁢ presso il ghiacciaio Mendenhall sopra Juneau. Questo evento di ​inondazione record ha costretto all’evacuazione di diverse aree ⁤sabato. Tre giorni dopo, le rive del fiume⁤ rimangono⁤ erose e altamente instabili, come hanno dichiarato‌ i funzionari di Juneau, emettendo un’emergenza ⁣locale.

Il⁣ livello dell’acqua

Con​ il crollo di strutture e grandi alberi nel fiume e trascinati a valle, i livelli ​massimi dell’acqua hanno raggiunto⁣ i​ 4,56 metri, ​ha detto Katie Koester, direttrice ⁢di Ingegneria e Lavori Pubblici di Juneau, superando il record di​ 3,65 metri di quasi un metro. ‍Da martedì, il ⁤livello del fiume continua a diminuire.

La distruzione

La stragrande maggioranza della distruzione⁢ ha avuto ‌luogo su terreni di proprietà privata, ha‍ detto la Città e ‍il Borough di Juneau dopo l’assemblea⁢ di ‍lunedì. ‍Dopo la loro valutazione‍ iniziale delle ‌strutture danneggiate dall’inondazione ‍e dall’erosione delle rive, otto edifici privati sono ‍stati condannati.

Le conseguenze

Alcune infrastrutture pubbliche⁣ sono state danneggiate, hanno detto i funzionari della città. Tre stazioni di sollevamento delle‍ acque reflue sono state sommerse e ⁢il servizio è ⁣stato temporaneamente interrotto.⁣ Tutte‌ e tre le stazioni sono tornate in funzione da martedì mattina.

Il fenomeno ‌naturale

Aaron Jacobs, idrologo del National Weather⁣ Service, ha detto a KTOO ⁣che l’inondazione glaciale avviene gradualmente. È un fenomeno estivo annuale dal 2011. “Non è ​come ⁣un evento di alluvione‌ lampo o come un muro d’acqua”, ha detto.‌ “Di solito, ci vorranno circa due giorni, più o meno”.

L’aiuto ⁤alla popolazione

L’Esercito della Salvezza ha preparato scatole‌ di ​cibo e buoni ⁢per abbigliamento​ o beni‌ per la casa‍ disponibili per le famiglie colpite. Anche ‍la Croce Rossa sta accettando‍ donazioni finanziarie, che sono garantite per‌ rimanere⁢ in Alaska.

Conclusione

In sintesi, la ‌rottura di ​una diga⁤ di ghiaccio glaciale ha causato una devastante inondazione a Juneau, ‍in Alaska, portando alla distruzione di proprietà⁤ private e infrastrutture pubbliche. Gli aiuti statali e⁣ federali stanno affluendo per sostenere ⁣la popolazione ⁤colpita e i lavori di ripristino.