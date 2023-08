Recentemente, i social media⁤ sono stati inondati da discussioni riguardo⁢ la possibilità di una tempesta‍ nel Golfo orientale del Messico la prossima settimana. Infatti, alcune previsioni al computer hanno mostrato un disturbo che si muove a nord dall’America Centrale, sviluppandosi in una tempesta e minacciando la costa occidentale della ⁣Florida.

Il Centro Nazionale Uragani e le sue previsioni

Il Centro Nazionale ‌Uragani ha⁤ identificato ‌un’area che ‍va dal ⁢Mar dei ‌Caraibi occidentale al Golfo del Messico come possibile zona ⁣di sviluppo nei prossimi giorni, attribuendole una probabilità media di diventare almeno una depressione tropicale.

Il sistema in questione ‌è un disturbo vicino alla costa pacifica del Nicaragua. L’altro elemento in gioco è un⁢ centro di bassa pressione di alto livello che si⁤ muove attraverso il sud del Golfo del Messico. La rotazione attorno a questa ⁣bassa pressione agirà come una pala⁣ per trascinare il disturbo e/o⁢ la ⁣sua umidità⁣ attraverso l’America Centrale nel Mar dei Caraibi e ‍spingerlo verso ‍il Golfo.

Disaccordo tra i modelli‍ di previsione

Il dilemma ⁢della previsione

C’è un consenso ragionevole sulla prima parte di questo processo. La questione successiva è se il modello‌ meteorologico⁢ nel Golfo – il regime dei venti ⁢superiori – supporta lo sviluppo del sistema o no. Attualmente, c’è un forte disaccordo tra i modelli di previsione al‌ computer su questa questione.

Il Centro Nazionale‍ Uragani sta adottando ‍un approccio di mezzo, riconoscendo la possibilità ma senza⁤ impegnarsi in alcun⁤ risultato specifico.

Il modello di previsione europeo

Se il modello di previsione al ‌computer europeo è corretto e un sistema si⁤ organizza, dovremmo vederlo nel corso del fine settimana nel Mar dei Caraibi occidentale. Se dovesse svilupparsi, avremmo una breve⁤ finestra di tempo per prepararci in⁢ Florida. Secondo l’attuale programma, il sistema sarebbe nelle vicinanze della costa occidentale ⁢intorno a⁢ martedì, ⁢più o meno.

Il forte disaccordo nei modelli al computer riguarda il modo in cui trattano i venti di alto livello. In gran parte del Golfo, l’ambiente‍ sembra generalmente⁢ ostile. È possibile, tuttavia, che ​una striscia di ‍atmosfera favorevole possa svilupparsi nel Golfo orientale, permettendo al ⁣sistema ⁤di organizzarsi e rafforzarsi in un grado o nell’altro.

Altri aggiornamenti meteo

La tempesta tropicale Franklin

La tempesta tropicale Franklin si sta lentamente allontanando dalla⁢ Repubblica‌ Dominicana. ⁣L’alimentazione di umidità diminuirà gradualmente di intensità attraverso le isole, ‌ma è ancora prevista un po’ ​di pioggia.

Franklin dovrebbe diventare un uragano lontano da Porto Rico⁤ e poi dirigersi a nord. L’atmosfera sembra favorevole per il sistema di ⁢intensificarsi mentre si muove ​nelle vicinanze delle Bermuda all’inizio della prossima settimana. Gli abitanti delle Bermuda dovranno rimanere aggiornati sulle ultime previsioni durante il fine settimana, anche‌ se al momento il consenso è che la ⁣tempesta rimarrà ben al largo.

Sistemi nell’Atlantico orientale

Nell’Atlantico orientale, due sistemi hanno buone possibilità di organizzarsi. Nessuno dei due ⁢rappresenterà una​ minaccia per la terraferma.

In conclusione, ⁢è importante tenere d’occhio il Mar dei Caraibi per una possibile minaccia nel Golfo nei prossimi giorni.