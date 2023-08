Introduzione

Uno‌ studio recente ha analizzato i‍ costi e i benefici⁢ dell’espansione dell’irrigazione per‍ le colture di mais e soia negli Stati Uniti,‌ in un contesto di cambiamenti climatici. Con l’aumento delle temperature e la ‍modifica dei ⁢modelli di precipitazione, l’irrigazione diventerà fondamentale per ‍mantenere le rese future,‌ dato che le condizioni di‍ siccità sono​ destinate a ⁤intensificarsi. Tuttavia, attualmente meno del ​20% delle‌ terre​ coltivate è attrezzato per l’irrigazione.

Benefici ⁢e costi dell’irrigazione⁤ espansa

Lo studio, guidato da Dartmouth, ha scoperto che, entro la metà del XXI secolo, in uno scenario‌ di emissioni di gas serra ‍moderate, i benefici dell’irrigazione espansa supereranno i costi ‍di installazione⁤ e gestione su una porzione più ampia delle attuali terre coltivate ⁤negli Stati ⁢Uniti. I risultati ⁣indicano ⁢che⁣ entro la metà del secolo, ‍il mais e la soia attualmente alimentati dalla pioggia beneficerebbero ​dell’irrigazione ‍nella⁤ maggior parte del North Dakota,‍ dell’Est‌ del South Dakota, del Minnesota occidentale, del Wisconsin e del Michigan. Anche le terre coltivate a soia che dipendono dalla pioggia in alcune parti⁤ dell’Indiana, dell’Illinois, dell’Ohio, del ​Kentucky, del Kansas e dell’Oklahoma trarrebbero vantaggio ⁤dall’irrigazione.

Costi e analisi ⁣economica

Installare, mantenere e gestire l’attrezzatura per l’irrigazione comporta un costo significativo per gli ⁣agricoltori, fino a 160 dollari per acro all’anno, equivalenti a circa​ 395 euro⁤ per ettaro. “Il nostro lavoro crea⁣ essenzialmente una mappa degli Stati Uniti di dove avrà⁤ più ​senso installare e utilizzare l’attrezzatura⁢ per l’irrigazione per le colture di mais e soia in futuro”, ⁢afferma l’autore principale ​dello ⁤studio, Trevor Partridge.

Metodologia ‍e scenari ⁤climatici

Per condurre l’analisi costi-benefici dell’irrigazione⁣ del mais e della soia, i ⁤ricercatori hanno eseguito una serie di simulazioni di modelli​ di colture. Hanno applicato diverse proiezioni ⁢climatiche ⁤globali che coprono l’intera gamma di potenziali climi futuri – caldo⁢ e ​secco, caldo⁢ e umido, freddo e secco, freddo e umido – per simulare la crescita futura delle‌ colture in condizioni completamente irrigate o alimentate dalla pioggia.

Benefici economici e deficit idrico

Per determinare i benefici economici dell’irrigazione, il team ha calcolato l’ulteriore resa delle colture simulata derivante‍ dall’irrigazione ​e il corrispondente aumento del valore di mercato che potrebbe essere previsto, rispetto ai costi dell’irrigazione, che includevano l’elettricità necessaria‌ per pompare l’acqua sotterranea e distribuirla sul campo, e ​le spese associate per ettaro per possedere e ⁢gestire il sistema ‌di irrigazione.

Risultati e disponibilità idrica

I risultati mostrano che entro la ⁣metà del secolo ci sarà ⁢probabilmente abbastanza acqua per irrigare la soia in Iowa, Wisconsin, Ohio‌ e nel ‍nord ⁢dell’Illinois ​e dell’Indiana, ma non il‍ mais. Le ⁤risorse idriche‍ sotterranee per l’irrigazione si sono rivelate ⁤più abbondanti nel sud-est degli Stati Uniti, in ⁣particolare nella ‍bassa valle del Mississippi, ‌dove l’agricoltura è meno intensiva. Tuttavia, in questa regione‌ i benefici dell’irrigazione sono minimi.

Sfide e stress ambientale

Ad esempio, l’acquifero Ogallala nelle ‍Grandi‍ Pianure è il più grande ⁤acquifero degli Stati ⁣Uniti, fornisce acqua a ⁣otto stati e supporta ⁣una delle aree più estesamente ⁣irrigate per mais e soia. “I crescenti benefici dell’irrigazione potrebbero incentivare gli agricoltori a utilizzare più acqua, mettendo ulteriore ⁢stress sugli acquiferi chiave, ​tra cui l’Ogallala”, afferma l’autore senior dello studio, ‍Jonathan⁤ Winter.

Implicazioni future

Con‌ un riscaldamento maggiore, come alla fine del secolo in⁤ uno‍ scenario⁢ di alte⁣ emissioni di gas serra, ‌lo ⁣stress termico avrà un impatto ⁣dominante‌ sulle rese delle colture e ridurrà l’efficacia dell’irrigazione come ⁤strategia⁤ di adattamento in gran⁤ parte degli Stati Uniti, soprattutto per il mais. “Entro‌ la fine del secolo, ‍le‍ nostre simulazioni suggeriscono che ​sarà più economicamente vantaggioso irrigare la soia piuttosto che il mais”, afferma Winter.

In conclusione, ⁣l’irrigazione espansa potrebbe essere ‌una strategia ⁣efficace per sostenere le rese future di‍ mais ‍e ⁢soia negli⁢ Stati​ Uniti in un​ contesto di cambiamenti climatici. Tuttavia, gli ⁤agricoltori dovranno affrontare sfide significative, tra‍ cui l’aumento dei costi, la gestione ​delle risorse idriche e l’adattamento a‌ nuovi modelli climatici.