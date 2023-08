Storia e previsioni di un evento meteo record

La California meridionale si trova sotto la minaccia di gravi inondazioni mentre Hilary dirige la sua potenza verso di essa. All’inizio del weekend, l’uragano Hilary ha iniziato a manifestarsi in diverse zone del Sud della California, e gli esperti meteorologici di AccuWeather suggeriscono che ciò potrebbe rappresentare soltanto la fase iniziale di un “evento straordinario”.

Nonostante una riduzione dell’intensità del vento al largo della costa della Baja California, Hilary ha continuato a farsi sentire fortemente. L’uragano ha spinto una significativa quantità di umidità verso il Nord all’inizio della settimana, portando con sé un potenziale elevato di danni e pericoli. Questo ha alimentato preoccupazioni riguardo a possibili alluvioni disastrose nelle aree desertiche e montuose della California meridionale estendendosi fino al Nevada meridionale, con possibili precipitazioni equivalenti a un intero anno di pioggia in alcune di queste regioni.

“L’effetto di Hilary potrebbe tradursi in un evento eccezionalmente raro e senza precedenti“, ha commentato Dan DePodwin, direttore delle operazioni di previsione di AccuWeather.

Sabato, le prime piogge legate a Hilary avevano già causato preoccupazioni per inondazioni improvvise nel deserto della California meridionale. Gli esperti di AccuWeather sostengono che il peggio potrebbe non essere ancora passato. Hilary ha raggiunto la sua intensità massima giovedì sera come tempesta di categoria 4, con venti sostenuti di circa 233 km/h. Tuttavia, domenica mattina, l’intensità dei venti era scesa a 113 km/h, equivalente a una tempesta tropicale. Aumentano così le speranze che un impatto diretto lungo la costa tra Los Angeles e San Diego possa essere evitato.

Un precedente

L’ultimo evento di questo tipo nel sud della California risale a 84 anni fa, nel 1939, vicino a Long Beach. La probabilità attuale è che Hilary colpisca la parte superiore della costa della Baja California, appena a sud della California meridionale.

Anche se l’intensità del vento di Hilary si è attenuata, raffiche di uragano di 119 km/h o superiori possono ancora verificarsi. L’aspetto più minaccioso dell’uragano negli Stati Uniti sono le intense precipitazioni e le inondazioni improvvise. A causa di ciò, gli esperti di AccuWeather hanno assegnato un livello di rischio da alto a estremo per le persone e le proprietà.

Mentre Hilary si sposta su acque più fredde è probabile una continua diminuzione della forza dei venti. Tuttavia, nelle vicinanze della costa occidentale della penisola messicana della Baja California, ci si può aspettare venti forti, onde potenti e inondazioni costiere. In quest’area, sono previste piogge torrenziali con accumuli fino a 510 mm, causando potenziali inondazioni improvvise e smottamenti pericolosi.

Onde molto alte

Le grandi onde al largo costituiscono una minaccia significativa per le navi. Si raccomanda alle piccole imbarcazioni di rimanere al sicuro in porto (accuweather.com). Inoltre, si prevedono forti mareggiate lungo la costa della California meridionale, con onde alte che rappresentano un pericolo per le imbarcazioni e i nuotatori.

L’attenzione rimane alta anche per le precipitazioni eccezionali e le possibili inondazioni dal Sud della California fino al Nevada. Nonostante Hilary potrebbe non rappresentare una minaccia per gli Stati Uniti in termini di venti, il rischio associato alle forti piogge e alle inondazioni resta elevato.

Alluvioni storiche

Per sottolineare ulteriormente la gravità della situazione, il National Weather Service ha emesso venerdì un allarme per precipitazioni eccessive nelle aree desertiche e montuose della California meridionale, un avviso che non veniva rilasciato da almeno 13 anni.

L’entità delle inondazioni potrebbe diminuire man mano che Hilary si muove verso l’interno, ma gli effetti del sistema saranno sentiti nella regione per molti giorni a venire. Le autorità locali stanno esortando i residenti a prepararsi, mantenendo un occhio vigile sulle previsioni e seguendo le raccomandazioni per la sicurezza.

La situazione è in continua evoluzione e per tale motivo, si raccomanda di rimanere informati sugli ultimi aggiornamenti e avvertimenti meteorologici. Gli esperti insistono sulla necessità di prepararsi al peggio, dato l’impatto potenzialmente devastante di Hilary sulla California meridionale.