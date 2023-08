Il Centro Nazionale degli Uragani utilizza dati raccolti da un team di piloti e meteorologi, noti come “Cacciatori di ‍Uragani”, per affinare le previsioni sulle tempeste. Questi dati ⁣sono particolarmente cruciali nel caso dell’uragano Hilary,⁢ che rappresenta una ‍grave minaccia per alcune parti della California e‌ del Sudovest.

Il⁤ ruolo ⁣dei Cacciatori di Uragani

I Cacciatori di⁣ Uragani sono un gruppo di piloti e meteorologi incaricati di volare all’interno delle tempeste per raccogliere dati. Questi‌ dati sono⁣ fondamentali ⁢per il Centro Nazionale⁢ degli Uragani, che li utilizza per affinare le sue previsioni.

La raccolta dei dati

Uno dei metodi utilizzati per la raccolta⁣ dei dati consiste‍ nel rilascio di dropsondes dall’aereo all’interno dell’occhio della tempesta. Questi strumenti, delle dimensioni di un rotolo ‌di carta assorbente, vengono paracadutati e raccolgono dati ⁤meteorologici ⁢come temperatura, pressione, velocità del vento e umidità relativa. Queste informazioni vengono poi inviate al Centro Nazionale degli Uragani.

Il ruolo del Tenente Colonnello Steven⁣ Burton

Il Tenente⁤ Colonnello Steven Burton, navigatore del 53° Squadrone di Ricognizione Meteorologica,⁤ noto anche come i Cacciatori di Uragani, ha sottolineato l’importanza del loro lavoro. “Gli oceani – l’Atlantico, il Pacifico​ – sono piuttosto poveri di dati, quindi è ​qui che entra in‌ gioco quello che facciamo, apportando alcuni miglioramenti critici alle⁣ previsioni”, ha ⁢affermato.

Il caso dell’uragano Hilary

L’uragano Hilary rappresenta una grave minaccia per alcune parti della ⁣California⁤ e​ del Sudovest. I Cacciatori di Uragani ‍sono stati dispiegati per raccogliere⁤ dati cruciali sulla tempesta.

La missione dei Cacciatori di Uragani

I Cacciatori di Uragani hanno volato la loro prima missione nell’uragano Hilary il venerdì. Sono programmati per ritornare il ⁢sabato successivo per indagare ‌ulteriormente sul ​sistema e raccogliere più dati, secondo quanto riportato dal Centro Nazionale degli Uragani.

La situazione attuale dell’uragano Hilary

Hilary si trova attualmente ⁣al largo della costa messicana come un ciclone di categoria 3. Si prevede che toccherà terra nelle prossime‌ 24 ore in Messico, prima di portare rare⁤ e pericolose inondazioni in California e nel Sudovest.

Conclusione

In sintesi, il lavoro dei Cacciatori di Uragani è fondamentale ⁢per la raccolta ‌di dati che permettono al Centro Nazionale degli Uragani di affinare le​ sue previsioni. Questo è particolarmente ​vero nel caso dell’uragano‌ Hilary, che rappresenta una grave minaccia per la California e il Sudovest.