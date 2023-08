L’uragano Hilary ha subito un’intensificazione rapida giovedì mattina, dopo essersi sviluppato in una tempesta ​tropicale mercoledì. ⁣Gli esperti⁢ prevedono che la⁤ traiettoria dell’uragano potrebbe portare impatti ⁢”significativi” sulla California meridionale e il sud-ovest entro la fine della ‌settimana e l’inizio della prossima.

Il percorso dell’uragano Hilary

Posizione attuale

L’uragano Hilary si trova a circa 515 chilometri a⁢ sud-ovest di Manzanillo, Messico, e‍ a ‌circa 900 ⁢chilometri a sud-sudest di Cabo San Lucas, ⁤Messico. Si sta muovendo verso ovest-nordovest ‍a 21 ⁢km/h con venti massimi sostenuti⁢ di 120 km/h.

Previsioni future

Il Centro Nazionale per gli Uragani (NHC) prevede che l’uragano Hilary continuerà a ruotare verso ovest-nordovest. Il centro dell’uragano Hilary si avvicinerà alla penisola della Bassa ​California nel corso ​del fine settimana. Il rischio è che possa toccare una categoria distruttiva, la 5.

Effetti sulla Bassa California

Il governo messicano ha emesso avvisi di tempesta tropicale per la‌ parte meridionale della Bassa⁣ California Sur,​ da Cabo San Lazaro a sud sulla costa occidentale ⁤e da San Evaristo a sud sulla costa orientale. Grandi ondate generate dall’uragano Hilary colpiranno parti della costa ⁢sud-occidentale del Messico e⁢ della⁤ penisola⁤ della Bassa California nei prossimi giorni. Queste ondate, secondo⁣ il NHC, potrebbero causare correnti ​di ‌risacca pericolose⁢ per la vita.

Effetti sulla California e il ​sud-ovest

Mentre l’uragano Hilary si avvicina al confine‌ tra Stati Uniti e‍ Messico, milioni di persone che vivono nella California meridionale e nel sud-ovest dovranno tenere d’occhio un’ondata di umidità tropicale che dovrebbe colpire la‌ regione. L’uragano Hilary dovrebbe produrre quantità di pioggia tra i 7,5 e i 15⁤ cm, con quantità⁢ isolate di 20 ‍cm, in parti della‌ penisola della Bassa California fino a ⁢lunedì mattina. Sarà ‍possibile⁤ l’occorrenza di alluvioni improvvise, che potrebbero essere significative.

In ⁣sintesi,‍ l’uragano Hilary,⁢ che⁣ si è rapidamente intensificato, rappresenta una ​minaccia significativa per ⁢la California meridionale e il sud-ovest. Gli effetti dell’uragano saranno sentiti sia in Messico⁢ che negli Stati Uniti, con possibili‍ alluvioni improvvise e correnti di risacca pericolose. Gli abitanti delle⁤ aree‍ a rischio⁢ devono monitorare attentamente la situazione e prepararsi adeguatamente.