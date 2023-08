Previsioni sull’uragano Hilary

L’uragano Hilary dovrebbe raggiungere il ‍picco di intensità come categoria 4 oggi, prima di iniziare ‍un trend⁣ di indebolimento ⁣domani. La tempesta è intrappolata in un insolitamente⁣ forte flusso d’aria tra l’estrema alta ⁤pressione sul‍ centro degli ‌Stati Uniti e‌ un sistema di bassa pressione fuori stagione al largo ‍della costa californiana.

Impatto sulla California meridionale

Il flusso tra​ questi sistemi meteorologici sta spingendo Hilary direttamente verso la California meridionale. La ‌temperatura dell’acqua oceanica‍ sotto‌ la circolazione cadrà rapidamente man mano‍ che l’uragano si sposta verso nord, quindi si prevede che i venti di ​Hilary ‍si ⁢indeboliscano notevolmente entro ⁣il momento in cui raggiungerà il confine tra Stati Uniti e Messico. Tuttavia, le grandi‍ circolazioni come quella di Hilary⁣ impiegano ​più tempo a ⁣rallentare. È possibile una significativa tempesta di vento in parti di San Diego, Imperial, Orange, Los ​Angeles, Riverside e San Bernadino.

Piogge⁣ torrenziali e possibili inondazioni

È‍ ancora troppo presto⁢ per​ sapere dove ‍si ‌verificheranno ​i venti più forti, poiché le valli montane e ​i passi canalizzeranno il vento,‍ e le ⁢velocità del vento⁤ locali dipendono molto dalla direzione esatta del vento. Ma è probabile che intense piogge tropicali colpiranno tutta la parte⁣ meridionale della California e ‌le​ parti occidentali‍ dell’Arizona ⁣e del Nevada. Le inondazioni‍ improvvise causate da forti piogge, ‌soprattutto sulle montagne e nei‌ deserti, ‌sono una possibilità reale.

Attività nell’Atlantico

L’Atlantico è in fermento di attività, ma nulla di particolarmente minaccioso. Da sinistra a destra:

Perturbazione tropicale ⁢#4

La Perturbazione Tropicale #4 si ‍trova vicino alle Bahamas. Il ⁤sistema attraverserà la ⁣parte meridionale della penisola della ​Florida per​ dirigersi nel Golfo del Messico.⁤ Il National Hurricane Center gli attribuisce una bassa probabilità di ​svilupparsi in una depressione tropicale ⁢durante il suo viaggio attraverso ⁣il Golfo ⁣nel ‌fine settimana.

Disturbi nell’Atlantico orientale

Nell’Atlantico‍ orientale, ci sono 3 ‍disturbi inseriti in​ un’area allungata‍ di tempo perturbato. Tutti hanno la possibilità di svilupparsi in una‌ depressione tropicale nei​ prossimi giorni, in particolare Invest 98L, il sistema ‌più a est.

Conclusione

In sintesi, l’uragano ‌Hilary si sta intensificando⁣ rapidamente ‍e si dirige verso la‌ California meridionale, ⁢portando con sé forti venti e piogge torrenziali.⁣ Nel frattempo, l’Atlantico è pieno di attività, ma nessuna minaccia‍ particolare è⁤ in vista. È importante rimanere informati⁢ e preparati per eventuali cambiamenti ‌nelle condizioni⁢ meteorologiche.