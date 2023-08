Il‌ ciclone post-tropicale ‌Eugene potrebbe portare piogge nel sud-ovest degli⁤ Stati Uniti.⁤ Nonostante⁢ Eugene si sia indebolito trasformandosi in​ una tempesta post-tropicale, esiste‍ ancora il rischio di un⁢ aumento delle‍ precipitazioni in alcune aree aride della​ California e ⁤del‌ sud-ovest in questa settimana.

Previsioni meteo

Aspettative ​di pioggia

Le previsioni indicano che le precipitazioni saranno⁣ leggere, ⁢ma si possono aspettare⁢ piogge⁤ sparse​ da‌ martedì a giovedì, con le maggiori probabilità di pioggia previste per mercoledì. “Tutta l’umidità ‍associata alle tempeste tropicali non scompare quando la tempesta scompare”, ha affermato ⁤il meteorologo di FOX Weather, Britta Merwin. “Tutta ⁢l’umidità è ancora abbondante nell’atmosfera, e questo⁢ potrebbe finire per essere una ⁤sorta di storia da Cenerentola ​per il ⁣sud-ovest”.

Effetti del ciclone

Ora, l’umidità residua di Eugene⁤ si spingerà nella California meridionale e in Arizona – aree che necessitano di quanta più⁢ umidità possibile in ‌questo momento. ⁤”Questo permetterà la​ formazione di piogge e temporali”, ha detto⁣ Merwin. ‌”Sarà molto diverso, soprattutto perché è stato un’estate‌ così calda e ⁤secca”. I meteorologi⁢ del⁢ National Weather Service non prevedono impatti ‍significativi dal ciclone.

Condizioni climatiche‍ attuali

Bisogno urgente di pioggia

Città dal Nevada alla‍ California ‍meridionale, all’Arizona e al​ Nuovo ⁤Messico hanno un disperato bisogno di precipitazioni a seguito di un⁢ ritardo nell’inizio​ della stagione dei monsoni. “Sfortunatamente, quest’anno, è stato un po’ deludente, ⁤per ​essere onesti”, ha detto Merwin. “E quindi, purtroppo, parti dell’Arizona, del Nuovo Messico, della California‌ meridionale, non ‌stanno‍ vedendo ‍tanta attività temporalesca come di solito. Questo rende un’estate calda ancora più difficile da superare perché non si attinge a quell’umidità”.

Umidità in aumento

L’umidità sarà presente in luoghi come San Diego e persino nei deserti della California meridionale. “Mercoledì, giovedì e venerdì, è il nostro periodo tipico in cui avremo un’umidità ⁤più alta⁤ e più umidità nell’atmosfera⁤ a causa di ciò che resta di Eugene ⁢che finalmente ​viene catturato nella corrente a getto e spinto ‍nel sud-ovest”, ‍ha detto Merwin.

Conclusione

In⁣ sintesi,​ il ciclone ‍post-tropicale ​Eugene potrebbe portare piogge sparse in alcune aree⁢ della ⁢California e del sud-ovest‍ degli Stati Uniti. Nonostante l’indebolimento ‌della tempesta, l’umidità residua potrebbe causare precipitazioni in​ aree‍ che ne hanno disperatamente bisogno. Tuttavia, i ⁤meteorologi⁣ non prevedono ⁣impatti significativi dal ciclone.