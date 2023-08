L’uragano Hilary ha subito un’intensificazione rapida nell’Oceano Pacifico, passando da una tempesta tropicale a un uragano di categoria‌ 4, grande ⁢e potente, in meno di 48 ore. Si prevede⁣ che la potente tempesta si rafforzi fino a raggiungere la categoria 5, mentre si dirige lentamente​ verso la costa occidentale degli Stati Uniti.

Effetti sull’America del Nord

Nonostante Hilary non colpirà gli Stati Uniti con la forza di‍ un uragano, la penisola ‌della Bassa California e ‌il sud-ovest ‍degli ​Stati Uniti sentiranno gli ​effetti postumi, con inondazioni e venti forti come principali minacce. ⁣Anche se è troppo presto per determinare la posizione e l’entità degli impatti, le ⁤aree di preoccupazione nel percorso della tempesta dovrebbero monitorare​ i progressi e gli aggiornamenti delle previsioni, avverte‌ il National Hurricane Center (NHC).

Posizione attuale dell’uragano ​Hilary

Il⁢ centro dell’uragano Hilary si sta ​muovendo verso ovest-nordovest a 21 km/h. Si prevede una virata verso nordovest​ e nord-nordovest ‍venerdì, seguita da un​ movimento più rapido‌ verso⁣ nord sabato notte e domenica, secondo quanto riportato dal NHC. Il centro di Hilary si avvicinerà alla ⁣costa occidentale della penisola della Bassa California nel corso⁣ del ​fine settimana​ e raggiungerà la California meridionale entro domenica⁢ sera.

Avvisi e‍ allarmi

Funzionari internazionali e il NHC hanno⁤ emesso diversi​ avvisi e allarmi per la penisola della⁤ Bassa California e il Messico⁢ continentale a ‍causa di Hilary. Un avviso di uragano viene emesso‍ quando sono possibili venti di forza uragano⁢ (venti sostenuti di 119 km/h o superiori) ‌nell’area di osservazione, ​generalmente entro 48 ore. Questi venti possono essere accompagnati da mareggiate, inondazioni costiere e/o ⁢fluviali. Un avviso di tempesta tropicale viene emesso quando sono previsti venti di forza di tempesta tropicale (venti sostenuti da 63 a⁢ 118 km/h) nell’area‌ allertata ⁤entro 36 ore.

Previsioni per l’uragano Hilary

I venti massimi sostenuti sono aumentati fino a circa 233 km/h‌ con⁣ raffiche⁣ superiori.‍ Si prevede un indebolimento ⁢a partire‌ da sabato, ma Hilary sarà ancora un⁤ uragano quando si avvicinerà alla costa occidentale della penisola ​della Bassa California sabato notte⁢ e​ domenica,​ ha detto il NHC. Hilary dovrebbe indebolirsi‌ fino a diventare ​una ⁤tempesta tropicale⁣ entro domenica pomeriggio prima di raggiungere la California meridionale. I venti di⁣ forza⁤ uragano si estendono fino a 72 km dal⁢ centro, e i venti di forza ​di tempesta tropicale si estendono fino a 466 km.

Effetti sulle precipitazioni

Si prevede che l’uragano Hilary porterà da 76 a ‍152 mm di pioggia e fino‍ a 254 mm in⁣ aree isolate ⁤in alcune parti della Bassa California entro domenica sera, avverte il NHC. Potrebbero verificarsi inondazioni improvvise. ‌Altrove, nelle parti occidentali degli Stati Uniti, si prevedono precipitazioni totali da 25 a 76 mm.

Effetti ⁢sui venti e sulle mareggiate

La minaccia di impatti da venti di forza uragano sta aumentando⁣ lungo la ​costa‌ centro-occidentale della penisola⁢ della Bassa California, dove è in vigore un avviso di uragano. Si ‍prevede che le condizioni di tempesta tropicale inizieranno nella parte‍ meridionale ‍della penisola della Bassa California​ venerdì e poi ‍si estenderanno a nord ⁣durante il fine⁤ settimana. Grandi ondate generate da⁣ Hilary⁤ si diffonderanno a nord lungo il Messico sudoccidentale e la penisola della Bassa California. Queste ondate raggiungeranno il Golfo di California e le parti settentrionali della penisola della‍ Bassa California nel corso del fine settimana.

Conclusione

In⁤ sintesi, l’uragano ‌Hilary, attualmente ⁤di categoria 4, si sta muovendo verso la costa occidentale ‌degli Stati Uniti. ‍Nonostante non ⁢colpirà direttamente il paese con ‌la forza⁤ di un uragano, gli effetti postumi, come inondazioni e venti forti, si faranno sentire. Gli avvisi e gli allarmi sono stati emessi in diverse aree, e si prevede che la tempesta porterà​ forti piogge e venti potenti. Le autorità consigliano di monitorare attentamente la situazione.