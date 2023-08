Previsioni⁢ meteo per la Sardegna

Dalla serata di oggi, domenica 27 agosto 2023, fino alle prime luci dell’alba di domani, lunedì 28⁢ agosto, le aree settentrionali e occidentali della Sardegna potrebbero essere colpite da forti⁣ raffiche di vento, che ⁣potrebbero raggiungere l’intensità di una burrasca. A partire dalla mattinata di domani, lunedì 28, e almeno fino al pomeriggio di martedì 29⁤ agosto, l’Isola sarà interessata da venti intensi provenienti da Ovest Nord-Ovest, che potrebbero rafforzarsi‌ fino a raggiungere l’intensità di una burrasca o burrasca forte sulle coste settentrionali e sui crinali. Si prevedono inoltre possibili mareggiate sulle coste esposte. Queste sono le previsioni diffuse dalla Protezione Civile regionale.

Consigli⁣ per ​la sicurezza stradale

Si​ raccomanda la massima prudenza ‌se⁣ ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo, in quanto, soprattutto in presenza di forti raffiche laterali, queste possono causare lo sbandamento del veicolo. Si consiglia ‌di prestare particolare attenzione nei tratti ⁤stradali più esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e sui viadotti. Inoltre, è ‍opportuno evitare la‌ circolazione con mezzi telonati e caravan.

Rischio⁤ mareggiate sulle coste

Sulle zone costiere,​ alla ​forte ventilazione ‌si⁢ associa ⁤il ⁣rischio di mareggiate, in particolare se il vento soffia perpendicolarmente rispetto alla costa. ​Si raccomanda quindi di prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, ‌evitando la sosta‌ sulle strutture esposte a mareggiate. Si sconsiglia inoltre la⁣ balneazione e l’uso delle imbarcazioni.