Il maltempo⁤ ha già iniziato a colpire il Nord Italia, con Piemonte e Lombardia che hanno subito i primi forti temporali. Questo è solo l’inizio di una serie di perturbazioni che si ⁢estenderanno a tutto il Paese nei prossimi ⁤giorni. La causa è ​una⁤ perturbazione atlantica ‍che si è immersa ‍nel Mediterraneo, portando con sé il rischio di fenomeni estremi come piogge torrenziali, grandine di grandi dimensioni e forti venti. Questo è dovuto alla grande​ quantità di energia accumulata nell’atmosfera ⁤a seguito delle alte ​temperature degli ‌ultimi ‍giorni. Gli esperti del servizio⁢ meteorologico PRETEMP hanno emesso un avviso di allerta per domenica 27 agosto.

Previsioni per il Nord ⁢Italia

Liguria, Piemonte, Lombardia, Alpi

Secondo le previsioni ⁢di PRETEMP, domenica la perturbazione atlantica si sposterà decisamente sulla Penisola⁤ da‌ ovest, formando un minimo al suolo sul Mar‌ Ligure entro sera. Si‍ prevede un netto peggioramento del tempo sin da inizio giornata sulle regioni del Nord-Ovest e sulla Liguria, con temporali diffusi​ e persistenti, ⁣soprattutto ⁣vicino ai rilievi. Questi temporali si estenderanno nel pomeriggio a Sardegna e Corsica e poi in serata alla⁣ Toscana.

La perturbazione porterà masse d’aria progressivamente più fredde in‍ quota, soprattutto dal pomeriggio, accompagnate da un forte flusso da sud-ovest. ⁢Questo favorirà⁣ la formazione di temporali intermittenti per tutto l’arco della giornata, in particolare tra Liguria ⁤e Lombardia. L’ambiente sarà favorevole allo sviluppo di forti temporali, soprattutto quelli che risalgono‍ dal Mar‌ Ligure e spinti dalle intense correnti meridionali in quota verso nord-nordest, causando probabili nubifragi, soprattutto in⁤ presenza di sbarramenti orografici.

Previsioni ‍per il Centro e il Sud Italia

Sardegna, Corsica, Toscana, Lazio settentrionale

Secondo PRETEMP, tra il tardo pomeriggio e la sera di domenica,‌ si prevedono forti temporali a partire da Sardegna e Corsica, che si ⁢estenderanno verso est/nordest. Questi temporali potrebbero generare estesi downbursts, piogge eccessive e‍ localmente grandinate di grandi ⁢dimensioni. Inoltre, non si esclude la formazione di trombe marine, anche di natura mesociclonica, con possibili landfalls o tornado direttamente su terraferma, soprattutto nelle zone costiere.

Veneto, ​Friuli Venezia ‌Giulia

Queste regioni saranno interessate da temporali prevalentemente sulla catena alpina; tuttavia, ⁤dal pomeriggio-sera non si esclude completamente la formazione di qualche temporale sulle pianure, ‌soprattutto del Veneto occidentale. In caso di innesco, la sovrapposizione di ML CAPE più elevato rispetto alle regioni di nord-ovest e wind shear sia in velocità che direzione sostenuto non‍ esclude la formazione di 1/2 supercelle ‍in ‌grado di determinare grandine di grosse‍ dimensioni e possibili downbursts.

Conclusione

In ​sintesi, l’Italia ⁢si ⁤prepara ad affrontare una serie di perturbazioni che porteranno maltempo su tutto il territorio. Le regioni del Nord-Ovest saranno le prime a essere colpite, con forti ‌temporali previsti già da domenica mattina. Nel pomeriggio e in serata, il ​maltempo si estenderà a Sardegna,⁣ Corsica e Toscana, con possibili fenomeni estremi come trombe marine e tornado. Infine, anche il Veneto e il Friuli Venezia Giulia potrebbero essere interessati ​da temporali, soprattutto nelle zone alpine. Gli esperti di PRETEMP raccomandano un attento monitoraggio della situazione.