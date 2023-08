Le ultime ore di ⁤calore intenso stanno interessando alcune regioni del Sud Italia, mentre nel contempo si stanno⁤ intensificando gli effetti di una perturbazione proveniente dal Nord Atlantico che ha raggiunto‌ il Mediterraneo. In ⁤risposta a queste condizioni meteorologiche, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ‍ha ⁤rilasciato un avviso riguardante la previsione di “fenomeni intensi”.⁢ L’aggiornamento è stato reso pubblico alle 14:00 di‍ oggi, domenica 27 agosto 2023.

Previsioni dettagliate

Temperature elevate e precipitazioni intense

Secondo le previsioni⁤ rilasciate alle 12:00 UTC del 27/08/23, si prevede che le temperature rimarranno elevate per le prossime 6/12 ore, con picchi massimi oltre +40°C ⁢in Puglia‌ centro-settentrionale e Sicilia orientale.⁢ Inoltre, a causa della formazione graduale e del lento movimento verso est della tempesta Rea, si prevedono precipitazioni intense e abbondanti, prevalentemente sotto forma ‌di rovesci o⁢ temporali.

Zone⁣ a rischio

Per le‍ prossime 36 ore, Piemonte, Liguria, Lombardia e l’area occidentale dell’Emilia Romagna saranno interessate da precipitazioni intense, con quantitativi cumulati che​ localmente potrebbero raggiungere livelli eccezionali. La stessa previsione vale per la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige, con l’estensione delle​ precipitazioni ⁣alla Toscana settentrionale‌ nelle ore serali. ‌Anche in queste regioni, ⁤i quantitativi cumulati potrebbero assumere un carattere di eccezionalità.

Previsioni per le prossime ore

Condizioni previste per domani

A ‌partire ​dalle prime ore di ‌domani, lunedì 28 agosto‍ 2023, si prevedono precipitazioni intense e abbondanti a prevalente carattere di​ rovescio ​o temporale su Friuli Venezia Giulia, Veneto e ‍Lazio. Questi fenomeni temporaleschi saranno accompagnati da grandinate, frequente‌ attività elettrica e forti raffiche di vento. Inoltre, si prevedono venti forti occidentali con raffiche fino a tempesta sulla Sardegna e venti forti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte sulla Liguria. Anche Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e⁣ Molise saranno interessati da venti⁤ forti dai quadranti ‍meridionali con raffiche fino a burrasca forte. Lungo le coste esposte si ‍prevedono mareggiate.

Stato del mare

Per le‍ successive 36 ore, si⁤ prevede che lo stato del mare sarà da ​molto agitato a localmente grosso su Mar di Sardegna e Tirreno centrale.

Il Servizio Meteorologico ⁣dell’Aeronautica Militare precisa che le informazioni relative ‍ai fenomeni meteorologici intensi si riferiscono esclusivamente alle caratteristiche degli eventi meteo previsti. Per valutazioni connesse all’impatto sul‌ territorio si​ deve far riferimento⁣ ai bollettini relativi al Sistema di Allertamento Nazionale emessi dal Servizio ⁣Nazionale di Protezione Civile, consultabili alla pagina https://mappe.protezionecivile.gov.it/it/mappe-rischi/bollettino-di-criticita.

Conclusione

In sintesi, le previsioni meteo per le prossime ore indicano⁣ condizioni di caldo intenso⁢ al ⁣Sud, precipitazioni intense ⁢e abbondanti in diverse regioni del Nord e del Centro, e venti forti con raffiche fino a tempesta o ​burrasca forte ⁤in diverse aree del ⁢Paese. Si‍ raccomanda⁣ di consultare i bollettini del ​Sistema di ‍Allertamento Nazionale per valutazioni sull’impatto di tali fenomeni sul​ territorio.