Introduzione

Il 11 Agosto 2023, l’isola di Maui, Hawaii, è ⁢stata devastata da incendi che hanno causato decine di vittime. Fortunatamente, i⁣ vigili⁢ del fuoco hanno fatto progressi nel combattere le fiamme, grazie al calo dei‍ venti che le avevano alimentate. Il ​governatore dello stato ha definito l’evento come la peggiore catastrofe nella ‌storia delle⁣ Hawaii. Al momento, il bilancio è di 55 morti,⁣ ma si teme ⁢che il‌ numero possa aumentare.

Progressi nella lotta agli ‍incendi ⁤nelle‍ Hawaii

I vigili del fuoco hanno fatto progressi significativi contro gli incendi ‍che hanno devastato parti delle Hawaii. La città di Lahaina, sull’isola di Maui, è ​stata ridotta in⁢ cenere. Questi incendi sono tra i più mortali nella storia degli ⁣Stati Uniti.⁣ I venti che hanno alimentato ⁢le fiamme si sono‍ attenuati e dovrebbero‌ tornare alla normalità‌ nel ‍pomeriggio di Venerdì.

Tempeste severe nel Midwest

Il maltempo continua​ a creare problemi in alcune parti degli Stati Uniti. Questa volta, ⁤il⁤ Midwest è a rischio di temporali​ che potrebbero produrre⁤ venti dannosi, grandine di ​grandi dimensioni e alcuni ⁢tornado. Le peggiori tempeste sono previste in una fascia ‍che si⁢ estende dal Minnesota al Missouri.

Previsioni meteo future

Atteso più maltempo nel Nord-Est

Dopo una giornata tempestosa di ⁤Giovedì nel Nord-Est, si prevede⁣ un ritorno a condizioni più⁣ tranquille per‌ Venerdì. Tuttavia, si prevede più maltempo per il ‌fine settimana​ in una regione che è stata piuttosto umida per tutta l’estate.

Uragano Dora: un evento storico

L’uragano Dora dovrebbe attraversare il bacino del Pacifico ​occidentale Venerdì, diventando uno dei pochi uragani a ⁢farlo ‍dal⁣ lato orientale‌ del vasto oceano al lato occidentale. Ci sono anche altre aree ⁤di interesse nel Pacifico.​ L’Atlantico, per ⁣ora, è‍ tranquillo. Tuttavia, la NOAA ha aumentato la sua previsione per l’Atlantico Giovedì.