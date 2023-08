Aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche: attività ‍ciclonica⁢ in aumento

Il Centro Nazionale ⁣degli​ Uragani sta ⁤monitorando due perturbazioni ⁢sull’Atlantico, una‍ possibile perturbazione⁣ nel Golfo del Messico e una probabile tempesta tropicale o uragano ⁢nel Pacifico ‍che ‍potrebbe influenzare la California meridionale e parti degli ​Stati Uniti occidentali.

Attività nell’Atlantico

Perturbazione ‌Tropicale #1

La Perturbazione Tropicale #1 sta interagendo con un’ampia area di maltempo, ⁢una ​caratteristica comune in quella parte dell’oceano durante la stagione⁤ degli⁢ uragani. Il ‌Centro Nazionale degli Uragani attribuisce a questo⁣ sistema una probabilità media​ di⁢ evolversi⁤ in ⁣una depressione ‌tropicale o‍ tempesta⁤ nei prossimi giorni. La ​perturbazione si​ sta muovendo ‌in direzione ‌generale delle isole del nordest dei Caraibi, ma è probabile⁢ che⁣ il ​modello meteorologico cambierà ‍prima che raggiunga quella zona. Un fattore di complicazione è la possibilità che ⁣interagisca o sia influenzata ​dalla Perturbazione Tropicale ⁣#2, se⁢ si sviluppa.

Perturbazione Tropicale #2

La Perturbazione Tropicale #2 si è ⁤appena staccata dalla costa ⁤africana ​come ⁣un robusto gruppo di temporali. Anche ⁣a questo sistema il⁣ Centro Nazionale degli Uragani attribuisce una buona probabilità di sviluppo. Entrambi ⁤i sistemi ‍dovranno fare ‍i conti‍ con la polvere del ⁢Sahara e⁣ l’aria secca. ‍La presenza di aria polverosa e la vicinanza delle perturbazioni​ presentano‍ una serie di possibilità. Tuttavia, al momento, nessuno dei ​due sistemi sembra rappresentare una minaccia per le isole dei Caraibi. Le⁣ previsioni ⁤al computer mostrano ​entrambi i​ sistemi che si dirigono a nord nell’aria secca. Sebbene, la Perturbazione #1 potrebbe ⁢inumidire l’ambiente per la Perturbazione ‌#2. È importante notare‍ che ​tutte le previsioni per i sistemi non‍ sviluppati o appena in sviluppo sono​ soggette a cambiamenti.

Attività ⁢nel ⁤Golfo del Messico e nel Pacifico

Possibile sviluppo nel Golfo⁤ del Messico

Nel Golfo del Messico, il Centro Nazionale ​degli ​Uragani sta ‌indicando un’area⁤ dove c’è una leggera possibilità che si possa formare ⁢una⁣ depressione ⁢tropicale nei‍ prossimi ⁤giorni. ⁤Esiste già una vasta zona di bassa pressione⁢ attraverso il Golfo⁢ – l’area tra l’enorme cupola di alta pressione a nord e ⁢l’Alta pressione​ delle Bermuda⁣ sull’Atlantico. Una ‌debole⁢ perturbazione‍ tropicale⁣ dovrebbe muoversi nel Golfo all’inizio della‍ prossima⁢ settimana e migrare verso il Texas⁢ o la costa ⁤settentrionale del Golfo. C’è una leggera possibilità che possa svilupparsi in una depressione prima di muoversi verso l’interno, ma l’effetto principale sarà probabilmente la pioggia.

Possibile ⁤tempesta tropicale Hilary nel ‌Pacifico

La California meridionale sta monitorando attentamente⁢ gli sviluppi ⁢al⁢ largo della ‍costa del Messico. Una forte perturbazione tropicale sembra destinata a diventare la ‍Tempesta Tropicale⁣ Hilary‍ in breve tempo. La traiettoria per i prossimi giorni dovrebbe essere parallela alla costa messicana in direzione della California. L’acqua dell’oceano ⁣è piuttosto fredda – più⁤ fredda della media – ⁣da ben a sud del confine tra Stati ‍Uniti⁤ e Messico, il che dovrebbe diminuire l’intensità ⁣del ⁣vento nel sistema se ⁤effettivamente prende la traiettoria insolita ​vicino o ⁢sulla costa della California. Tuttavia,​ non è al 100% chiaro che il sistema non ‌si dirigerà ‌direttamente verso‌ l’area‍ di San ​Diego mantenendo alcuni venti⁤ molto forti.

In ogni ‌caso, la ⁣minaccia maggiore ‌sarà rappresentata dall’interazione dell’umidità tropicale con le numerose catene montuose attraverso la Southland della California e la sua diffusione sui deserti. La traiettoria esatta e ⁤l’intensità del ‌flusso‌ di umidità non sono ⁢prevedibili. Dipende da ⁢una miriade di fattori, tra cui le dimensioni esatte della cupola di calore, la forza di Hilary e l’orientamento esatto ⁢del calo nel⁣ getto​ polare.

L’atmosfera si sentirà molto​ poco californiana con alta ⁣umidità e rovesci tropicali. L’alluvione è ‌una minaccia significativa,⁤ sebbene l’entità ⁢e la ⁢localizzazione dei maggiori impatti non​ siano ancora noti. Tutti in California meridionale dovrebbero rimanere particolarmente ​ben​ informati sul tempo a partire‍ da domenica.

Conclusione

Le ‌indicazioni suggeriscono che la stagione degli uragani nell’Atlantico sta per intensificarsi. Ora è il momento di assicurarsi⁢ di essere preparati.