La tempesta ‌tropicale Idalia si è formata nel Golfo del Messico e‌ si dirige verso il sud degli Stati Uniti, ⁣secondo quanto⁢ riportato dal National Hurricane Center (NHC). La ‌tempesta, che si trova a circa 129 km ⁣a est-sudest di Cozumel, in​ Messico, si sta muovendo a una velocità di 3,2 km/h con ⁣venti massimi⁣ sostenuti di ‌64 km/h. Gli esperti prevedono⁣ che Idalia si trasformerà ​in un uragano martedì 29 agosto, dirigendosi verso la costa occidentale della Florida.

Previsioni e possibili impatti

Previsioni ⁢meteo

Secondo le previsioni, Idalia potrebbe ⁤raggiungere la Florida ‍mercoledì 30‌ come uragano di categoria 1. Inoltre, la tempesta⁢ potrebbe causare forti piogge anche in Georgia e nelle Caroline del Nord e del Sud. L’NHC prevede che tra martedì 29 e mercoledì 30 agosto (locali), alcune aree della costa occidentale della Florida e della Georgia meridionale potrebbero⁢ ricevere fino a 150-250 mm di pioggia, con il rischio di inondazioni.

Rischio di inondazioni

La costa occidentale della Florida è particolarmente vulnerabile alle inondazioni marine ⁣e agli ⁢allagamenti causati da tempeste tropicali o⁤ uragani. ‍Jamie Rhome,⁢ vicedirettore del⁣ National Hurricane Center, ha sottolineato che non è necessario‌ un⁤ sistema forte o un impatto diretto⁤ per produrre uno storm surge significativo. Ha quindi esortato i residenti della penisola della Florida,‌ in particolare quelli da Fort Myers ​verso nord fino al Panhandle, a prestare particolare attenzione.

Preparativi e misure di sicurezza

Preparativi in Florida

Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha dichiarato lo stato di emergenza in 33 ⁣contee⁢ dello stato ⁣e ha ⁢ordinato ai ‌funzionari di emergenza di iniziare i preparativi‌ per la tempesta. Ha inoltre ⁣esortato i residenti a rimanere ⁣vigili e a prepararsi per possibili impatti all’inizio della prossima settimana. I funzionari di emergenza della Florida hanno consigliato ai residenti di ‌mantenere ⁣i serbatoi dei veicoli‍ almeno⁣ metà pieni⁤ nel ⁢caso in cui fosse necessario evacuare.

Avvertimenti in‍ Messico

Il ‍Servizio Meteorologico Nazionale del Messico ha emesso un avviso di piogge intense e venti fino a 89 km/h nella penisola dello Yucatan.⁣ La tempesta potrebbe causare onde potenti e⁢ inondazioni nel sud ‍del Messico, principalmente nelle città costiere⁣ degli stati dello ⁣Yucatán e Quintana Roo. I ⁢cittadini‍ sono stati invitati a ‌rimanere vigili.