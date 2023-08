La‌ Florida si prepara ad affrontare una ⁣crescente minaccia ⁢tropicale

Il Centro Nazionale degli Uragani ha aumentato la probabilità di sviluppo al 70% nel Mar dei Caraibi occidentale e nel Golfo del Messico orientale. Un’ampia area di bassa pressione si⁢ è sviluppata⁤ sul Mar dei Caraibi occidentale, producendo temporali diffusi e‌ disorganizzati.

Uragano‌ HQ: ⁢disturbo in arrivo nel Golfo sotto osservazione

Un disturbo tropicale attualmente situato vicino all’America⁤ Centrale è attentamente monitorato poiché le previsioni indicano che potrebbe dirigersi verso il Golfo del Messico nei prossimi ‌giorni. È ⁤troppo presto per sapere con certezza‍ dove si dirigerà o cosa sarà quando arriverà, ma​ ora ‌è il momento di prepararsi se​ vivi lungo la costa del Golfo.

Uragano HQ: Franklin si dirige verso le Bermuda

Franklin è sulla buona strada per diventare un ‍uragano mentre si dirige verso le Bermuda nei prossimi giorni. A ⁣questo ‍punto, ‍le previsioni prevedono che ⁤Franklin si​ avvicinerà alla ​nazione insulare lunedì sera come un forte uragano di categoria 2. Per gli Stati‌ Uniti, Franklin significherà un aumento⁤ del pericolo di ⁣correnti di risacca e ‍mari agitati lungo la costa orientale.

Forti⁤ tempeste colpiscono i Grandi Laghi

Per ​il secondo giorno consecutivo, il​ maltempo sui Grandi Laghi ha causato gravi ‌problemi giovedì, con un ‍tornado avvistato a sud-est di Lansing, nel Michigan, e raffiche di vento dannose ‍diffuse in più ​stati.

Interruzioni di corrente in Michigan, Ohio e Pennsylvania

All’alba di venerdì, oltre 700.000 persone erano senza‍ elettricità in Michigan, Ohio e Pennsylvania a causa della ⁢linea di potenti temporali ⁤che si è abbattuta, secondo PowerOutage.us. Cleveland ha registrato⁢ una raffica‍ di 120⁣ km/h, ​mentre Detroit ha ⁤registrato una⁢ raffica di 112 km/h, e il Servizio Meteorologico Nazionale ha ricevuto decine ‍di ‍segnalazioni di danni indicanti alberi e linee elettriche⁢ abbattute in tutta la regione.

Arrivo di sollievo dal caldo record per alcuni

La peggiore⁣ ondata di ​calore dell’estate ⁣in molte parti del ‍paese inizia a​ diminuire venerdì. Ad esempio, Chicago ‌ha raggiunto i‌ 38 gradi per la prima volta in ⁣11 anni giovedì. Venerdì, la Windy City⁣ raggiungerà un massimo⁣ vicino ai bassi 27 gradi. Tuttavia, il sud degli Stati Uniti, che è stato cotto in un caldo implacabile per tutta l’estate, continuerà a soffrire ⁣il caldo.

Conclusione

In sintesi, la Florida ​si prepara ad ⁤affrontare una ‌crescente minaccia tropicale,⁤ con il Centro Nazionale degli Uragani che ha aumentato la probabilità di sviluppo al 70% nel Mar ‌dei Caraibi occidentale e nel Golfo del Messico orientale. Forti tempeste⁣ hanno colpito i Grandi Laghi, causando interruzioni di corrente in‌ Michigan, Ohio e Pennsylvania. Infine, la peggiore ondata di calore dell’estate in molte⁢ parti del paese inizia a diminuire, ma il⁤ sud degli⁤ Stati Uniti continuerà a soffrire il‌ caldo.