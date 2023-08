Introduzione

Un anziano cacciatore ‌di 83 anni, ‌residente nella Val Tagliamento, è stato ⁤ritrovato dopo essere stato disperso per due giorni nelle montagne ⁤del Friuli. L’uomo era andato ​a un osservatorio vicino a Casera Mediana con l’intenzione di trascorrervi un paio di notti. Quando non è tornato ⁣a casa come previsto, sua moglie si è preoccupata e ha contattato il Nue112. Due tecnici del Soccorso Alpino della ‌stazione di Forni di Sopra sono intervenuti, utilizzando ​un veicolo fuoristrada per perlustrare​ la zona intorno alla casera. Questo compito ⁢è ​stato reso particolarmente difficile dalle condizioni⁢ meteorologiche avverse che hanno reso le strade e le valli inaccessibili al traffico. Nel ‍frattempo, ​la Guardia di​ Finanza ha cercato di localizzare l’uomo tramite il suo cellulare.

Il ritrovamento dell’uomo

Il ruolo⁣ del⁤ Soccorso Alpino

Il Soccorso Alpino ha​ svolto un ruolo fondamentale ‍nel ritrovamento dell’uomo. Due tecnici della stazione ⁤di⁣ Forni di Sopra hanno affrontato le difficili condizioni meteorologiche e le strade inaccessibili per cercare l’uomo. Hanno utilizzato ‌un veicolo fuoristrada per perlustrare la zona intorno a ‌Casera Mediana, dove l’uomo era ⁢andato.

Il ruolo della‍ Guardia di Finanza

Anche la ⁣ Guardia di ‌Finanza ha svolto un ruolo‌ importante nel ritrovamento dell’uomo. Hanno cercato di ⁤localizzare l’uomo⁣ tramite il suo cellulare, un ⁣metodo che può‍ essere molto efficace in situazioni ⁢di questo tipo.

Il ritorno a casa dell’uomo

Il ritrovamento a Casera Mediana

L’uomo⁢ è stato infine ⁢ritrovato a Casera Mediana, il⁤ luogo dove aveva intenzione di trascorrere un paio di notti. Ha riferito di essersi ‍fermato lì in⁢ attesa di un miglioramento ⁢delle ‌condizioni meteorologiche.

Il ritorno a casa

Dopo essere stato ritrovato, l’uomo è stato in grado di tornare ​a casa. Nonostante la sua ⁢avventura, è rimasto illeso e ha potuto tornare dalla sua‌ famiglia.

Conclusione

In⁤ conclusione, un anziano cacciatore‌ di 83 anni ‍è ‍stato‌ ritrovato dopo essere stato⁢ disperso per due giorni nelle montagne⁢ del Friuli. Grazie all’intervento⁣ del Soccorso Alpino e della⁣ Guardia di ​Finanza, ‍l’uomo è ​stato⁤ localizzato a Casera Mediana e ha potuto tornare a casa illeso.