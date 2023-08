Una​ donna di Orlando, dopo essere stata colpita da un fulmine, è finalmente in grado di lasciare l’ospedale e riprendersi‌ a casa. Lauro ⁢Soto​ ha⁢ raccontato che sua moglie ⁢Rebecca aveva ‌appena finito di dipingere le unghie in previsione del ‍concerto di Beyonce​ a ‍Tampa quando è uscita dal loro appartamento per⁣ far fare i bisogni al loro cane. ⁤È stato in quel momento che lui ha sentito il fulmine.

Il racconto di Lauro Soto

Il fulmine colpisce Rebecca

Lauro Soto ha raccontato che sua ​moglie Rebecca aveva⁣ appena finito di dipingere le unghie in⁢ previsione del​ concerto di Beyonce ⁤a Tampa quando è ⁤uscita dal loro appartamento per‌ far fare i bisogni⁤ al loro cane. È stato in quel ⁤momento che lui ha ‍sentito il fulmine. “Sento spesso il tuono, ma questo ⁤mi ha⁣ scosso. Sai,‍ non mi sconvolgo di ⁢solito per queste cose. Ma ‌questo è stato così ⁢sconvolgente”, ha detto Soto. Ha aggiunto che l’allarme del⁢ loro appartamento ha iniziato ‍a suonare.

Le conseguenze del fulmine

È uscito fuori ‍e ha visto sua moglie a faccia in giù per terra. Un fulmine⁤ l’aveva ⁣abbattuta e le aveva fermato il cuore, ha detto. Miracolosamente, i soccorritori sono riusciti a rianimarla. Una settimana dopo, Rebecca sta continuando a riprendersi. ​Il fulmine ⁢le‌ ha lasciato alcune contusioni e ustioni interne, oltre a preoccupazioni cognitive. “La maggior parte dei suoi traumi ‌sono cognitivi”,‌ ha detto Soto. “Ci sono problemi‍ di memoria a breve termine e di percezione visiva, cose che sta ancora⁣ cercando di capire,⁢ come capire dove si trova”.

Le statistiche sui fulmini

Il rischio ⁤dei ​fulmini

Rebecca stava studiando psicologia‍ dell’educazione per ottenere il suo master e aveva un lavoro – entrambi ‌ora in pausa. Finora, il Consiglio Nazionale per la Sicurezza dei Fulmini ha detto che⁣ 10 persone sono state uccise ⁢da fulmini quest’anno negli Stati Uniti. Tre di queste morti sono state segnalate in Florida​ centrale. Soto ha⁣ detto⁤ di essere grato che sua‍ moglie non sia in‌ quella ⁣lista.

Il calcolo‌ delle vittime dei fulmini

Il consiglio stima che una persona su dieci che viene colpita da un fulmine ⁤muoia⁤ a causa delle sue ferite.‌ Sapere esattamente quante persone vengono colpite⁤ da un‍ fulmine ogni anno è un numero difficile da calcolare.⁣ Tipicamente, vengono segnalati solo⁣ i casi⁣ di gravi ferite e l’HIPPA limita ​le informazioni sulle loro condizioni. I Soto hanno ​creato un account⁣ GoFundMe online per aiutare con ‌le spese mediche.