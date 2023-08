All’interno della Stazione Biologica Los Amigos in Perù, gli scienziati stanno conducendo studi su potenziali vittime di contaminazione da mercurio nella regione della Madre de Dios. Questa area ha subito un boom economico legato all’estrazione dell’oro, ma a un costo ambientale e sanitario.

Contaminazione da mercurio nel Perù:

La contaminazione da mercurio è un problema crescente nella foresta pluviale del Sud America. L’area di Madre de Dios in Perù è al centro di attività minerarie illegali e scarsamente regolamentate, che rappresentano una minaccia sia per l’ambiente che per la salute umana e animale.

Effetti sulla fauna selvatica:

Gli scienziati stanno analizzando i peli di roditori e altre creature per determinare l’impatto del mercurio sulla fauna selvatica. La contaminazione è stata riscontrata in quasi tutti i campioni di primati testati, con livelli in alcuni casi definiti “sbalorditivi”.

Risposta dei governi:

I governi regionali vedono l’espansione delle miniere come una minaccia. La Colombia ha proposto un patto regionale per porre fine all’estrazione illegale dell’oro, e il Perù ha dichiarato uno stato di emergenza nella regione Madre de Dios nel 2019.

Ricerca e scoperte:

Un team di ricerca, composto dalla San Diego Zoo Wildlife Alliance, Field Projects International e Conservacion Amazonica, ha raccolto campioni da oltre 2.600 animali. Alcuni risultati suggeriscono che gli uccelli canterini intorno alla stazione avessero livelli di mercurio fino a 12 volte superiori rispetto a quelli di una foresta più lontana dalle attività minerarie.

La situazione attuale:

Il rapido sviluppo dell’estrazione mineraria nella foresta pluviale negli ultimi 15 anni è visto come una minaccia ambientale e sanitaria. Le autorità stanno cercando di affrontare il problema, ma la regione sta subendo una trasformazione a causa dell’attività mineraria.

Conclusione:

La ricerca sulla contaminazione da mercurio nella regione della Madre de Dios in Perù offre un’indicazione dei gravi problemi ambientali e di salute connessi all’estrazione dell’oro. La collaborazione e l’impegno continui da parte dei governi e degli scienziati saranno cruciali per affrontare questa sfida.