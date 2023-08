Evacuazione e danni

Secondo l’ultimo​ aggiornamento‌ del ⁣Monitor della Siccità⁣ degli Stati Uniti,⁤ l’88% dello stato di Washington sta ⁣affrontando condizioni​ di siccità o insolita aridità. A Lakewood, a sud di Tacoma, ⁤i ​vigili del fuoco hanno⁢ lottato per salvare​ una comunità ⁣mobile da un rapido incendio di sterpaglie​ nel pomeriggio di venerdì, ma hanno⁤ riferito che diverse strutture sono state perdute​ a causa delle fiamme.

West Pierce Fire and​ Rescue ha‍ ricevuto la chiamata intorno alle 14:00 riguardo l’incendio nella⁢ comunità di Lakewood e, al loro arrivo, ha aiutato a evacuare i residenti in sicurezza.

Conseguenze dell’incendio

Dopo un combattimento contro le fiamme durato diverse ore, ‌le autorità locali hanno ‌riferito che ⁢otto case mobili ‌sono state‌ completamente distrutte​ e più di sei altre hanno subito⁣ danni significativi.

Un ⁢capitolo locale della Croce ‍Rossa Americana è stato avvisato e sta aiutando le vittime dell’incendio. Le autorità non hanno segnalato alcun ferito associato ‌all’incendio e erano ancora nel processo‍ di accertamento dei residenti durante la⁢ serata.

I vigili del fuoco non hanno rilasciato⁢ la causa ⁤dell’incendio, ma‍ la maggior parte dello stato ha​ visto un’estate insolitamente secca.

La siccità in Washington

Condizioni di siccità

La comunità in cui è scoppiato​ l’incendio di​ venerdì è considerata ⁤in​ una condizione di siccità ​moderata. In condizioni⁢ di ⁤siccità moderata, i rischi di incendio ⁤sono solitamente elevati poiché gli ⁢alberi⁤ e altre vegetazioni si seccano‍ e ‍diventano potenziale combustibile per gli incendi boschivi.

Impatto⁣ sulla ‌stagione degli​ incendi

Il Dipartimento delle​ Risorse Naturali dello Stato di Washington ha segnalato che più di 1.000 incendi nel 2023 ‌hanno ​distrutto circa 370 km². La maggior parte dell’ovest ⁢ha‌ avuto un ⁤inizio lento alla stagione degli incendi dopo periodi di pesanti precipitazioni durante l’inverno e l’inizio della primavera.