Introduzione

Nell’Est della Cina, le inondazioni causate da forti piogge hanno provocato ‌la morte di almeno 60 persone e 37 sono ancora disperse. Queste cifre includono 51⁣ persone a Pechino, 28 nell’Hebei, ⁤15 nel‍ Jilin e 3 nel Fujian.

Dettagli ‌sulle inondazioni

Impatto delle inondazioni

A⁣ partire da ‍mercoledì 9 agosto ⁣2023, si⁤ contano almeno 60 morti e 33 dispersi‍ dall’inizio delle ‍piogge ⁣a fine luglio. Oltre 200.000 case ‍sono state danneggiate e più di 15.000 ettari di‌ terreni agricoli sono⁤ stati allagati.

Intervento del governo cinese

Il ministero delle Finanze cinese⁣ ha annunciato un’importante assegnazione di ⁣732 ‍milioni ‌di yuan (circa 102,3 milioni di dollari) per il soccorso in ‌caso di⁣ disastri, ⁤con l’obiettivo di rilanciare la ​produzione agricola colpita dalle recenti⁢ inondazioni. L’iniziativa‍ congiunta del Ministero delle Finanze e del Ministero dell’Agricoltura e ‍degli Affari Rurali distribuirà questi⁤ fondi in nove regioni provinciali, tra cui l’Hebei e il ‌Fujian, e⁢ al ⁣Gruppo Beidahuang, un​ importante conglomerato agricolo.

Effetti del tifone “Doksuri”

Danni causati ⁤dal tifone

Questo intervento ‌arriva nel risveglio della devastazione causata⁤ dal tifone “Doksuri”,​ che‌ ha portato piogge record nel ⁢nord della Cina, causando danni estesi alle colture e inondazioni urbane. Durante i ​quattro giorni dal 29 luglio al 2 agosto, tre stazioni nell’ovest⁣ di Pechino hanno⁢ registrato ⁢precipitazioni superiori a 1.000 mm, e 51 stazioni ⁢più di 700 mm, raggiungendo da 1 ⁣a 1,5 volte la pioggia ‌annuale a Pechino.

Continua l’allerta meteo

Il paese ⁤sta ancora subendo cattive condizioni meteorologiche e subendo perdite di ⁤vite umane. L’osservatorio nazionale⁣ cinese ha continuato ⁣a emettere un allarme blu per il ciclone tropicale “Khanun”, che dovrebbe portare una nuova⁢ ondata di piogge nelle⁢ province nord-orientali del paese. Si prevedono forti piogge in Jilin e Heilongjiang a ‍partire da giovedì, con alcune aree che potrebbero essere colpite ⁢da temporali, secondo⁢ il Centro Meteorologico Nazionale (NMC).