Introduzione

Il 10 ⁣Agosto 2023, la Norvegia è stata colpita da una delle peggiori tempeste degli ultimi ⁢25 anni, ⁤la tempesta Hans. L’Istituto ⁢Meteorologico​ Norvegese aveva emesso un Allarme Rosso a causa dell’alto rischio di piogge e inondazioni. Le aree a nord⁤ della capitale⁣ Oslo⁣ hanno⁢ registrato tra‍ i​ 76 e i 101 millimetri di pioggia in un solo giorno.

Effetti della tempesta Hans

Inondazioni e frane

La tempesta ha causato numerose inondazioni⁤ e frane. Video provenienti dalla ‌regione mostrano⁤ case trascinate e distrutte⁣ da fiumi in piena. In particolare, nel villaggio montano di Hemsedal, a circa 200 chilometri a nord-est ⁤di Oslo, un camper e una casa mobile sono stati trascinati dalle acque in‌ piena e sono‌ andati a sbattere contro un ponte.

Evacuazioni⁢ e danni

Le persone‌ presenti sulle rive del fiume e sul ponte ‌hanno assistito impotenti alla distruzione delle strutture. In seguito alla tempesta, ‍sono state ⁤segnalate diverse frane nel sud-est del‌ paese ⁤e⁤ oltre​ 100 persone ​sono state ‌evacuate. Inoltre, ⁤un’area residenziale è stata colpita da una frana a Bagn, nell’est della⁤ Norvegia.

Interventi di emergenza

Problemi alla centrale idroelettrica di Braskereidfoss

La Norwegian⁢ Broadcasting‌ Corporation (NRK) ha riferito che⁣ la ​centrale idroelettrica di Braskereidfoss sul fiume Glåma, ​nel’est della⁣ Norvegia, ha‌ smesso di funzionare a⁣ causa di un errore. Di ⁣conseguenza, le paratoie che avrebbero dovuto aprirsi automaticamente ⁢per rilasciare l’acqua non si sono ​aperte. Migliaia di persone che vivevano vicino alla diga sono​ state costrette ad ⁣evacuare.

Intervento del Primo Ministro

Il Primo Ministro norvegese Jonas‍ Gahr Støre ⁢ha fornito ⁤un ⁤aggiornamento su⁣ Facebook, affermando che diverse persone ⁤hanno perso le loro ⁢case e importanti infrastrutture⁣ sono state danneggiate a causa della tempesta. Ha inoltre sottolineato ‌che⁣ il ‍governo⁤ sta facendo tutto il possibile per fornire l’aiuto necessario alle comunità devastate.

Conclusione

In ⁤sintesi, la tempesta Hans ha causato gravi danni in Norvegia, ‌tra⁣ cui ‌inondazioni, frane ⁣e la distruzione‍ di case⁤ e infrastrutture. Migliaia di ⁤persone sono state evacuate e il governo sta lavorando per fornire assistenza alle comunità colpite.