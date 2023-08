Introduzione

Nella mattinata di mercoledì 16 agosto 2023, una strada ​di Irondequoit, sobborgo di Rochester, nello stato di New York, è crollata ‍a ​causa di forti piogge, creando un enorme voragine che ha inghiottito un’auto con a⁢ bordo due persone. Grazie all’intervento di alcuni coraggiosi residenti, la donna alla guida è stata ⁤prontamente soccorsa, mentre l’uomo è stato estratto successivamente dai soccorritori.

Il crollo della strada e il salvataggio

Il crollo

Secondo quanto riferito dal Monroe County Executive, il crollo è stato causato da‌ un’intensa pioggia⁢ che​ ha colpito la zona nelle prime​ ore del ‍mattino. Anthony DeSalvo, un residente locale, ‌ha raccontato ⁢di aver sentito un forte rumore di collisione seguito dalle grida di ‍aiuto di una donna. Pensando si trattasse‌ di‍ un incidente stradale, DeSalvo‍ si ‌è precipitato fuori casa, scoprendo invece la presenza ⁢della voragine.

Il salvataggio

DeSalvo e un altro ‍vicino sono riusciti a estrarre la donna dal buco, ma non sono riusciti a fare ‍altrettanto con l’uomo. DeSalvo ha raccontato di aver implorato l’operatore del 9-1-1 di ⁢inviare aiuto il più velocemente possibile, temendo che la strada potesse continuare a crollare. Ha inoltre espresso ‍preoccupazione per la propria sicurezza, temendo che un’altra ​auto ⁣potesse ⁣collidere con loro a causa della scarsa visibilità dovuta all’oscurità e alla pioggia battente.

Le conseguenze⁤ dell’evento

Il soccorso e l’ospedalizzazione

I soccorritori⁢ sono riusciti a estrarre l’uomo⁣ solo dopo l’alba. Secondo⁤ quanto riportato dai media ‍locali, solo l’uomo è stato trasportato in ospedale. Nel ‌frattempo, più di 5 centimetri di pioggia sono caduti in sole tre ⁢ore, portando ⁢il totale delle precipitazioni‍ nelle ultime 24 ore⁢ a oltre 7,5 centimetri.

La chiusura​ della strada e i lavori di riparazione

La polizia ha bloccato la strada in⁢ entrambe le direzioni, annunciando che la chiusura durerà per tre⁢ giorni. Il⁢ Dipartimento dei Trasporti si è mostrato più ‌ottimista, ‌affermando‌ che gli appaltatori d’emergenza lavoreranno durante ​la notte‍ per riaprire la strada entro il mattino successivo.

Conclusione

In sintesi, un’intensa pioggia ha causato il crollo di una strada‍ a ‌Irondequoit, New York, creando una voragine che ha​ inghiottito un’auto con due persone a bordo. Grazie all’intervento di alcuni residenti, la donna è stata prontamente soccorsa, mentre l’uomo è‍ stato estratto successivamente dai soccorritori. La strada è stata chiusa per lavori di riparazione, con la speranza di una riapertura nel giro di pochi giorni.