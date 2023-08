Idalia si trasforma in tempesta tropicale

Il Tropico⁣ di Idalia, precedentemente noto come Depressione⁣ Tropicale DIECI, si è trasformato ​in una tempesta tropicale. Attualmente, la ​tempesta si trova nel Mar dei Caraibi, vicino​ a Cancún, in Messico, intrappolata tra due sistemi ad alta pressione senza correnti di guida per ⁣spingerla avanti. Tuttavia, si prevede ⁢che inizierà a ⁢muoversi lentamente verso nord a partire da domani.

Previsioni per la tempesta tropicale Idalia

Il ⁢percorso previsto

Martedì, un’insolita forte depressione nel flusso a getto per questo periodo dell’anno raggiungerà il Golfo e spingerà il sistema verso nord. In combinazione con l’alta pressione in rafforzamento sull’Atlantico,⁢ si aprirà un corridoio verso nord. Questo solleverà Idalia verso la Florida e, allo stesso tempo, trarrà umidità dalla tempesta ben⁣ prima della circolazione. Le previsioni attuali mostrano l’umidità che inizia⁣ a diffondersi sulla Florida martedì, con i venti più forti e l’onda di tempesta ⁢che colpiscono la costa del ‍Golfo‌ mercoledì.

Possibile intensificazione

L’unica cosa ​che ⁤sembra impedire al sistema di intensificarsi⁤ al momento è l’aria secca che si avvolge sul lato ovest della circolazione. Tuttavia, con il tempo, il sistema dovrebbe inumidirsi⁣ e rafforzarsi. È possibile un’intensificazione significativa. Dopo che il flusso a getto lo ⁢avrà sollevato martedì, Idalia si ⁤muoverà ⁢abbastanza velocemente, avendo solo un giorno sulle acque molto calde del Golfo. I ⁤venti superiori sono previsti essere ragionevolmente favorevoli al rafforzamento. Il Centro Nazionale degli Uragani⁢ prevede che Idalia sarà⁤ un uragano di categoria 1 quando si avvicinerà ⁤alla ⁣costa della Florida mercoledì.

Zone di maggiore preoccupazione e misure ⁤di sicurezza

Zone di maggiore preoccupazione

La zona di maggiore preoccupazione è nominalmente tra Panama City e Sarasota, sebbene ⁣gli effetti ‍si verificheranno probabilmente più⁢ a sud lungo la costa del Golfo. ⁣Le aree così drammaticamente colpite dall’uragano Ian l’anno scorso saranno probabilmente ai margini del ⁢sistema, ⁣ma potrebbero comunque sperimentare venti rafficati e onde di ⁤tempesta, sebbene nulla di simile a quanto accaduto con Ian.

Misure di ​sicurezza

È fondamentale che tutti⁤ prestino attenzione agli avvisi​ e alle⁢ previsioni per la loro area. Affidarsi a fonti credibili e ignorare le voci. La tempesta e le previsioni evolveranno e le informazioni arriveranno rapidamente nei prossimi due ⁢giorni. Rimani​ informato e ascolta le istruzioni degli ufficiali di gestione delle emergenze locali.

Altre ​tempeste in corso

Nell’Atlantico, l’uragano ​Franklin dovrebbe sfiorare le Bermuda ‍mentre il ‌suo percorso si curva attorno all’isola. Altrimenti, i ‍sistemi nell’Atlantico orientale non dovrebbero‍ rappresentare una minaccia per la terraferma.