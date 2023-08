L’avvicinarsi dell’uragano Hilary: gettagli e previsioni. L’uragano Hilary, che minaccia con piogge torrenziali e inondazioni sia la California meridionale che la Baja California, una nota penisola messicana occidentale frequentata dai turisti, sta sollevando preoccupazioni. Anche se si è indebolito leggermente sabato, le autorità avvertono che rimane letalmente distruttivo. Libia González, meteorologa del servizio di previsione nazionale del Messico, ha dichiarato che si prevede che l’uragano si indebolisca gradualmente, diventando di Categoria 1 domenica mattina. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di rimanere vigili, poiché continuerà ad avere venti molto forti e onde alte fino a 10 metri.

Misure preventive e risposta delle autorità: sabato, il Messico ha avvertito lo stato occidentale della Baja California di prepararsi a piogge potenzialmente pericolose per la vita e inondazioni causate dall’uragano Hilary. Le autorità statali e federali hanno esortato i cittadini a prendere precauzioni prima dell’arrivo della tempesta, previsto per domenica mattina. Per aiutare nella preparazione e nelle possibili operazioni di soccorso, più di 6.500 soldati sono stati dispiegati venerdì nei stati di Baja California e Baja California Sur.

Reazioni della comunità e impatto sul turismo: nonostante le gravi avvertenze, molti locali sono rimasti scettici sull’effettivo impatto dell’uragano. La regione ha storicamente affrontato tempeste di lieve entità, comprese alcune che le autorità avevano inizialmente descritto come potenzialmente catastrofiche. Tuttavia, l’arrivo di Hilary ha coinciso con la conclusione del festival annuale della vendemmia a Ensenada, costringendo gli organizzatori a rinviare gli eventi finali e gli operatori turistici a consigliare ai visitatori di partire.

Situazione attuale e rapporti dalle zone colpite: il servizio meteorologico nazionale messicano ha annunciato sabato mattina che erano previste piogge torrenziali in tutta la penisola della Baja California e in altri stati settentrionali. Sabato mattina, sono state segnalate piogge leggere e interruzioni di corrente in diverse parti della Baja California. A Tijuana, nonostante l’annuncio dell’arrivo imminente dell’uragano, 150 coppie si erano radunate sul lungomare per scambiarsi le promesse matrimoniali.